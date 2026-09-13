Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: SDG'nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında başkent Şam'a geldi. Bakan Fidan burada Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın açıklaması düzenledi. Fidan, açıklamasında, "SDG'nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, 13-14 Eylül'ü kapsayan ziyareti kapsamında bugün başkent Şam'a vardı. Fidan, Uluslararası Şam Havalimanı'nda Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı.

Karşılamada Türkiye'nin Şam Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Nuh Yılmaz da hazır bulundu.

Bakan Fidan, burada Suriyeli mevkidaşı ile birlikte basın açıklaması düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Konuştuğumuz konular arasında, Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte; şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Ben de bu ziyaretimde, kendisinin ziyareti öncesindeki Yüksek Planlama Grubu'nun yapabileceği çalışmaları gözden geçirdik. Bu açıdan da bu ziyaretimiz önem taşımakta.

"VAKİT GEÇİRİLMEDEN HAYATA GEÇMESİ GEREKİYOR"

Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Suriye'de olumlu gelişmeler devam ediyor. Bunlardan biri de içerideki bütünleşmeyle alakalı, son günlerde entegrasyon sürecindeki güzel haberlerdi. SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim; Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun, alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu deklarasyon aşaması önemli, ama bunun hayata geçmesi gerekiyor.

"İÇ SAVAŞ DÖNEMİNDEN KALMA SİLAHLI GRUPLAR MİLLİ ORDU ALTINDA BİRLEŞTİRİLİYOR"

Ülkedeki bütün silahlı unsurların; merkezî devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin güçlendirilmesi bakımından zaruridir. Sadece SDG'nin değil; biliyorsunuz, iç savaş döneminden kalma ne kadar silahlı grup varsa bunların hepsi teker teker Millî Ordu altında birleştiriliyor.

Bu, ülkenin istikrarı için önemli; ülkeye yatırım getirilmesi için önemli; ülkenin millî bünyesinin güçlü olması için önemli; ülkedeki bütün vatandaşların kendilerini emin hissetmesi için önemli. Bu konudaki adımların hepsini tabii ki destekliyoruz. Entegrasyon sürecinin de inşallah en iyi şekilde sonlanmasını bekliyoruz."

Kaynak: Haberler.com