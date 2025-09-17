Zirveye sayılı günler kala çark eden bir ülke var: Filistin'i devlet olarak tanımayacaklar

Fransa, İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke 22 Eylül'de yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısında Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlanırken, Japonya'nın farklı bir tutum sergileyeceği öne sürüldü.

ABD İLE İLİŞKİLER GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Japon hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre; Tokyo yönetimi ABD ile ilişkilerini korumak ve İsrail'in sert tepkisini önlemek amacıyla şimdilik Filistin'i tanımayacak. Bu nedenle Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba'nın da BM Genel Kurulu'nda yapılacak ilgili toplantıya katılmayacağı iddia edildi.

WASHINGTON'DAN "TANIMAYIN" UYARISI

Geçtiğimiz hafta Japon medyasında çıkan haberlerde, Washington yönetiminin Tokyo'yu Filistin'i devlet olarak tanımaması konusunda uyardığı belirtilmişti. ABD'li yetkililerin, böyle bir adımın ikili ilişkilere zarar vereceği ve bölgedeki gerginliği artıracağı mesajını Japonya hükümetine ilettiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş siviller, buldukları boş alanlara çadır kurarak hayatta kalmaya çalışıyor.

206 MİLLETVEKİLİNDEN HÜKÜMETE ÇAĞRI

Öte yandan Japonya içinde de hükümete yönelik baskılar artıyor. Gazze'de yaşanan insani kriz nedeniyle 206 milletvekili, hükümete Filistin'i tanıma çağrısı yapan bir mektup sunmuştu. Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya, konuyla ilgili olarak "Filistin devletinin tanınması konusunda uygun zamanlama ve yöntemler dahil olmak üzere kapsamlı bir değerlendirme yürütüyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

FİLİSTİN'İ TANIMAYANLAR

ABD, Kanada, Avustralya, Japonya, Güney Kore ve bazı Batı Avrupa ülkeleri (İngiltere, Fransa, Almanya dahil) Filistin 'i resmen tanımıyor.

'i resmen tanımıyor. Ancak bu ülkelerin birçoğu, Filistin yönetimiyle diplomatik ilişkiler yürütüyor ve "iki devletli çözüm"ü desteklediklerini belirtiyor.

TANIMAYI PLANLAYANLAR

2025 Eylül itibarıyla Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi ülkeler BM Genel Kurulu'nda Filistin'i tanımaya hazırlanıyor.

İsrail ordusunun, yardım bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

FİLİSTİN'İ TANIMIŞ ÜLKELER

Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkeden yaklaşık 140'ı Filistin'i devlet olarak tanıyor.

Bu ülkelerin çoğunluğu:

Asya: Çin, Hindistan, Endonezya, Pakistan, Malezya vb.

Afrika: Güney Afrika, Nijerya, Cezayir, Mısır, Tunus, Fas vb.

Latin Amerika: Brezilya, Arjantin, Şili, Venezuela, Küba vb.

Doğu Avrupa: Rusya, Polonya, Çekya (eski Çekoslovakya döneminden), Ukrayna vb.

Ortadoğu: Türkiye, İran, Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Katar vb.

ULUSLARARASI STATÜ

Birleşmiş Milletler'de Filistin, 2012'den bu yana "üye olmayan gözlemci devlet" statüsünde. UNESCO ve bazı diğer uluslararası örgütlerde ise tam üyelik statüsü var.