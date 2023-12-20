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Zimbabve'de İklim Değişikliği Nedeniyle 100 Filin Hayatını Kaybettiği Bildirildi

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Zimbabve'de kuraklık nedeniyle en az 100 filin hayatını kaybetti. Özellikle genç ve yaşlı fil gruplarına etki eden bu durum, Hwange Ulusal Parkı'nda yaşandı. Uzun süren kuru mevsim ve El Nino'nun neden olduğu kuraklık, gelecekte daha fazla ölüm riskini artırabilir. Ayrıca, bu yıl El Nino'nun, Doğu Afrika'daki ölümcül sel felaketlerinin ardından, güney Afrika'da genellikle düşük yağışlara yol açması bekleniyor.

Zimbabve'de en az 100 filin susuzluktan hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu trajik ölümler, genç ve yaşlı fil gruplarını özellikle etkiledi. Hwange Ulusal Parkı'nda yaşanan bu durum, uzun süren kuru mevsim ve El Nino'nun neden olduğu kuraklıkla birleşerek, gelecekte daha fazla ölüm riskini beraberinde getirebilir.

Yetkililer, özellikle Hwange Ulusal Parkı'nı etkileyen El Nino hava olayının, yağışların azalması ve sıcaklıkların yükselmesi gibi faktörlerle zaten zorlu bir durumu daha da kötüleştirdiğini belirtiyor. Bu yılki El Nino'nun, Doğu Afrika'da ölümcül sel felaketlerine neden olmasının ardından, güney Afrika'da genellikle düşük yağışlara yol açması bekleniyor.

Philip Kuvawoga, Uluslararası Hayvan Refahı Fonu'nun peyzaj programı direktörü, "Fil ve diğer vahşi yaşam türleri, yağmurların erken gelmemesi durumunda krizle karşı karşıya kalacak" diyor. Zaten yağışlar gecikmiş durumda, ve özellikle kuru, sıcak bir yazın beklendiği tahmin ediliyor.

Bu durumu önlemek için çaba sarf eden bir grup, Hwange Ulusal Parkı'nda su kaynaklarını desteklemek amacıyla kendi çabalarını gösteriyor. Ancak, parkın doğal akarsulara sahip olmaması nedeniyle, bu çabalara rağmen durumun zorlu olduğu ifade ediliyor.

Fil araştırma ve koruma kuruluşu, Elephant Voices,fil populasyonlarının bu tür olaylarda nasıl etkilendiğini ve doğal habitatlarına zarar veren iklim değişikliği gibi faktörlerin uzun vadeli etkilerini izliyor. İklim değişikliği ve kuraklık, fil ve diğer vahşi yaşam türlerini olumsuz etkileyerek, ekosistem dengesini ciddi şekilde tehdit ediyor.

Zimbabve'de İklim Değişikliği Nedeniyle 100 Filin Hayatını Kaybettiği Bildirildi

Zimbabve'de İklim Değişikliği Nedeniyle 100 Filin Hayatını Kaybettiği Bildirildi

Zimbabve'de İklim Değişikliği Nedeniyle 100 Filin Hayatını Kaybettiği Bildirildi

Zimbabve'de İklim Değişikliği Nedeniyle 100 Filin Hayatını Kaybettiği Bildirildi

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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