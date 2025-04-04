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Zelenskiy, Rusya ile müzakerenin koşulsuz ateşkesten sonra mümkün olabileceğini söyledi

Zelenskiy, Rusya ile müzakerenin koşulsuz ateşkesten sonra mümkün olabileceğini söyledi
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için Rusya ile müzakerelere hazır olduklarını ve Rusya'nın saldırıları durdurması gerektiğini belirterek, "Sadece konuşmanın ne anlamı var? Her şeyden önce, koşulsuz ateşkes gerekli" ifadesini kullandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde temaslarda bulunan Fransa Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard ve İngiltere Genelkurmay Başkanı Tony Radakin ile Ukrayna ordusunun üst düzey yetkililerini Kiev'deki çalışma ofisinde kabul etti.

"BU SADECE BAŞLANGIÇ"

Zelenskiy, ateşkes olması durumunda Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri ve bu ülkede barış gücü olarak yabancı askerlerin olası konuşlandırılması gibi konuların masaya yatırıldığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ele alınan konular hakkında fazla bilgi paylaşmayacağını aktaran Zelenskiy, "Çok fazla ayrıntı açıklayamam çünkü bu sadece başlangıç ancak bu çalışmanın derin bir başlangıcıdır." dedi.

Zelenskiy, Rusya ile müzakerenin koşulsuz ateşkesten sonra mümkün olabileceğini söyledi

"BU BİR KOALİSYON OLACAK"

Zelenskiy, konu üzerinde iki ay önce çalışmaya başladıklarını hatırlatarak, bu sürecin bir ay daha sürebileceğini söyledi. Ukrayna'nın güvenlik garantileri oluşturma sürecinde sadece üç ülkenin yer almayacağını ifade eden Zelenskiy, "Bu bir koalisyon olacak." şeklinde konuştu. Zelenskiy toplantıda, barış gücü askerlerinin sayısı ve onların yetki alanları gibi konuları görüştüklerini ifade ederek, "Benim için önemli olan, hangi aşamada bu birliklere güvenebileceğimizi anlamaktır." dedi.

"HER ŞEYDEN ÖNCE, KOŞULSUZ ATEŞKES LAZIM"

Rus ordusunun bugün ülkesinin Kriviy Rig kentine düzenlediği füze saldırısına tepki gösteren Zelenskiy, Rusya'nın savaşı uzatmak istediğini ifade etti. Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için Rusya ile müzakerelere hazır olduklarını ve Rusya'nın saldırıları durdurması gerektiğini belirterek, "Sadece konuşmanın ne anlamı var? Her şeyden önce, koşulsuz ateşkes gerekli." ifadesini kullandı. Zelenskiy, "Ateşkesin koşulsuz olması gerektiğine inanıyoruz ve ondan sonra herhangi bir formatta konuşabiliriz." dedi. ABD'nin Rusya'ya "baskı artırmaya" yönelik hazırlıklar yaptığına dair bilgi aldığını dile getiren Zelenskiy, "Biz de tam olarak bu güçlü yaptırım adımlarını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Zelenskiy, Rusya ile müzakerenin koşulsuz ateşkesten sonra mümkün olabileceğini söyledi

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ANLAŞMASININ HAZIRLIK SÜRECİ

ABD ile imzalanması beklenen nadir toprak elementlerinin anlaşma taslağı üzerinde devam eden çalışmalara da değinen Zelenskiy, bu süreçte ülkesinin bir hukuk firması tarafından temsil edileceğini bildirdi. Zelenskiy, üç firma arasından birini seçme sürecinin gelecek günlerde biteceğini ifade ederek, "Bu anlaşmada sadece ortaklık adımları görüyoruz ve ekip bunun üzerinde çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu. Teknik ekibinin anlaşma taslağını haftaya kendisine incelemek üzere ileteceğini kaydeden Zelenskiy, Ukrayna heyetinin bundan sonra söz konusu anlaşma için ABD'ye gitmek için hazır olacağını söyledi.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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