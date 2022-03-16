Zelenski, 3 başkanla aynı masaya oturdu! Savaşın ateşini ensesinde hisseden Polonya'dan Ukrayna'ya tam destek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi adına Ukrayna'ya destek ziyaretinde bulunan Çekya Başbakanı Petr Fiala, Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Polonya Başbakan yardımcısı Jaroslaw Kaczynski, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü. Liderler, AB'nin desteğini bizzat Ukrayna temsilcilerine bildirdi.

Başkan Zelenskiy ve diğer 3 ülkenin Başbakanları görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, görüşmede ele alınan konuların detaylarına değindi.

"LİDERLERİNİN BİZİ TERK ETMEMESİNE ÇOK SEVİNDİM"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Ukrayna'ya verilen destekten ötürü duyduğu memnuniyeti belirterek konuşmasına başladı. Zelenskiy, "Ukrayna için bu zor zamanda Kiev'e yaptığınız ziyaret, desteğinizin güçlü bir kanıtıdır. Bunu gerçekten takdir ediyoruz. İşgal sırasında Avrupa ülkelerinin liderlerinin bizi terk etmemesine, yanımızda olduklarını göstermelerine çok sevindim. Böyle komşularla gerçekten kazanacağımızdan eminim. En önemlisi bugün yanımızda olan ve AB'deki geleceğimizin tam garantörü olan insanlara güvenimiz tamdır. Yüzde yüz bahsettiğimiz her şeyin gerçekleşeceğinden eminiz. Ülkemiz ve geleceğimiz için bu hedeflere ulaşacağız. Bu bizim tarafımızdan mutlak bir güvendir. Bizi desteklemek için buradalar ve bu çok güçlü, cesur ve dostane bir adım" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA SİZİN YANINIZDA"

Basın toplantısında söz alan Çekya Başbakanı Fiala yaptığı açıklamada ise, Ukrayna'ya yönelik destek mesajları vererek, Avrupa'nın Ukrayna'nın yanında olduğuna dikkat çekti. Fiala, "Mücadelenize ve ülkenize desteğimizi göstermek için buradayız. Hayatlarınız, aileleriniz ve ülkeniz için savaşıyorsunuz. Fakat sizin de özgürlüğümüz için savaştığınızı biliyoruz. Ziyaretimizin temel amacı, yalnız olmadığınızı ifade etmektir. Ülkemiz sizin yanınızda. Avrupa sizin yanınızda" dedi.

KAPI KOMŞUSU POLONYA ENDİŞELİ

Polonya hem ülkeye gelen Ukraynalı mülteci sayısının her geçen gün artmasından hem de sınırına yakın bölgelerin saldırıya uğramasından endişe duyuyor. Bu nedenle savaşın seyri, kapı komşusu Polonya için ayrıca önemli. Rusya, 13 Mart'ta Ukrayna'nın Polonya sınırına yalnızca 20 kilometre mesafedeki bir askeri üssü hedef almıştı. Ukrayna yapılan açıklamaya göre, balistik füze saldırısında 35 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 60 kişi de yaralandı. Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinden bu yana Polonya'ya kaçan Ukraynalıların sayısı ise 1 milyon 700 binden fazla.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki

"BİZİM İÇİN DE SAVAŞIYORSUNUZ"

Polonya Başbakanı Morawiecki görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın kendisini etkin bir şekilde savunması için elinde daha fazla silah bulundurması gerektiğini vurguladı. Açıklamasında Zelenskiy'e güvence de veren Polonya Başbakanı Morawiecki, "Çocuklarınız, anneleriniz ve eşlerinizin güvende, sizi asla yalnız bırakmayacağız. Acımasız saldırılara karşı mücadelenizi takdir ediyor ve yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. İşgal sona ermeli ve Ukrayna'ya en kısa sürede AB üye ülke statüsü verilmeli. Ukrayna'nın çok hızlı bir şekilde AB'ye aday olmasını istiyoruz, Ukrayna'yı, AB'ye davet etmek istiyoruz. Sizi asla bırakmayacağız. Çünkü biliyoruz ki sadece kendi özgürlüğünüz ve güvenliğiniz için değil, aynı zamanda bizim için de savaşıyorsunuz" ifadelerini kaydetti. Basın toplantısında Polonya Başbakan Yardımcısı Kaczynski ise, "Bir NATO barışı koruma misyonuna veya daha geniş bir uluslararası anlaşmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu misyonun Ukrayna'da savunma faaliyetinde bulunması gereklidir" dedi.

"UKRAYNA BİR AVRUPA ÜLKESİDİR"

Slovenya Başbakanı Jansa açıklamasında, Ukrayna'nın da bir Avrupa ülkesi olduğuna dikkat çekerek, AB'nin Ukrayna'ya sağladığı desteğin altını çizdi. Jansa, "Yıkılmaz bir Rusya efsanesini yok etme mücadelenize olan hayranlığımızı ifade etmek için buradayız. Sadece vatanlarını değil, aynı zamanda temel Avrupa değerlerini de savunuyorsunuz. Size yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ukrayna'nın şu anda en çok silah yardımına ihtiyacı olduğunun farkındayız. Ayrıca, mücadelenize ve egemenliğinize destek olarak AB'nin desteğini size iletmek istiyoruz. Size cesur olmanızı söylemek için buradayız, Ukrayna bir Avrupa ülkesidir ve Ukrayna'nın bir AB ülkesi olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. AB aday ülke statüsünü destekliyoruz. Ukrayna'nın şu anda Avrupa değerlerini en çok savunan ülke olduğuna inanıyoruz. AB ülkelerindeki atmosferin önemli ölçüde değiştiğini ve Avrupa başkentlerinin sokaklarında yüz binlerce insanın sizi desteklediğini söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.