Z kuşağı Nepal'i yakıp yıkıyor: Televizyon binası ateşe verildi, çalışanlar camdan atladı

Nepal'de, 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformları, verilen süre aralığında Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na kayıt için başvurulmadığı gerekçesiyle erişime engellendi.

PARLAMENTO BİNASINA YÜRÜDÜLER

Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, sosyal medya yasağının yanısıra yolsuzluk iddialarını da protesto için parlamento binasına doğru yürüyüşe geçti. Britanya'nın kamu yayıncısı haberleri BBC ve Reuters haber ajansı olanlardan 'Z kuşağı protestoları' diye bahsetti. Katmandu duvarlarında da 'Gen-Z' yazıları görüldü.

"YASAĞI KALDIRACAĞIZ" DEDİLER AMA...

Şiddetlenen protestolarda polis, göstericilere tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve mühimmat kullandı. 19 kişi öldü, 400'ün üzerinde kişi yaralandı. Bunun üzerine Nepal hükümeti, sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıkladı. İçişleri bakanı, tarım bakanı ve su tedarik bakanı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bu açıklamalara rağmen gösteriler yatışmadı. Siyasi figürler ve bakanların evlerine saldırılar düzenlendi; Nepal Kongre Partisi'nin merkez ofisi, federal parlamento binası, yüksek mahkeme binası ve Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutu ateşe verildi.

BAKANLAR HELİKOPTERLE TAHLİYE EDİLDİ

Nepal ordusu, olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etti. Nepal Başbakanlık Ofisi, şiddetli protestolar ve hükümete tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği duyurdu. Ülkenin batısındaki Lumbini vilayetindeki Gautam Buddha Uluslararası Havalimanı'nda da yaklaşık 1000 gösterici, hükümete ait bazı araçları ateşe verdi. Doğudaki Madhesh vilayetindeyse bir hapishaneden 572 mahkumun firar etmesi sonucu bölgede güvenlik amaçlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

TELEVİYON BİNASINI ATEŞE VERDİLER

Nepal Genelkurmay Başkanı Ashok Raj Sigdel'in diyalog çağrısı da tansiyonu düşürmedi. Son olarak göstericiler hükümet yanlısı televizyon binası ateşe verirken çalışanlar camdan atlayarak kurtuldu.

İşte gösterilerden kareler;