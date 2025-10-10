Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail ile Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın ilk aşaması konusunda mutabakata varmasının ardından, İsrail kabinesi anlaşmayı resmi olarak onaylamak üzere bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabine üyelerinin yanı sıra Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner da katıldı.

Toplantının başında bir konuşma yapan Netanyahu, "rehineleri geri getirme" hedefine ulaşmak üzere olduklarını belirterek, "Geçtiğimiz 2 yıl boyunca savaş hedeflerimize ulaşmak için mücadele ettik. Bu hedeflerin en önemlilerinden biri sağ ya da ölü tüm rehineleri geri getirmekti ve bu hedefimize ulaşmak üzereyiz" dedi.

HÜKÜMET ANLAŞMANIN RESMİ OLARAK ONAYLANDIĞINI DUYURDU

Toplantının ardından İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın ilk aşamasının hükümet tarafından onaylandığı belirtilerek, "Hükümet az önce sağ veya ölü tüm rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmayı onayladı" denildi.

Anlaşma uyarınca İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Gazze Şeridi içindeki belirlenen hatlara çekilmesi, Hamas'ın ise tüm rehineleri 72 saat içinde serbest bırakması bekleniyordu.

İSRAİL GAZZE'DEN ÇEKİLMEYE BAŞLADI

Beklenen gelişme ateşkesin yürürlüğe girmesinden saatler sonra yaşandı. İsrail basını, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından ordunun Gazze'den çekilmeye başladığını duyurdu.

İLK ÇEKİLEN 7. TUGAY OLDU

Bölgeden servis edilen görüntülerde 7. Tugay'ın Gazze Şeridi'nden çekildiği ve tankların bir kapıdan geçerek uzaklaştığı görülüyor.

"İSRAİL ORDUSU SARI ÇİZGİYE KADAR ÇEKİLECEK"

İsrail'in 12. kanalı, "İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile Hamas arasındaki planında kararlaştırıldığı üzere, önümüzdeki 24 saat içinde Gazze Şeridi içindeki belirli bölgelerden sarı çizgiye kadar çekilecek. Güçlerin, Refah ve Han Yunus'tan (güney) doğuya ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelerden çekilmesi ve İsrail sınırına yaklaşması bekleniyor" bilgilerini geçti.