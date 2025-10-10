Haberler

Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı
Haber Videosu

İsrail hükümetinin Gazze'deki ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yürürlüğe giren anlaşma kapsamında İsrail ordusu, Gazze'den çekilmeye başladı. İsrail basını, ordunun 24 saat içinde Gazze Şeridi içindeki belirli bölgelerden sarı çizgiye kadar çekileceğini duyurdu.

İsrail ile Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın ilk aşaması konusunda mutabakata varmasının ardından, İsrail kabinesi anlaşmayı resmi olarak onaylamak üzere bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabine üyelerinin yanı sıra Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner da katıldı.

Toplantının başında bir konuşma yapan Netanyahu, "rehineleri geri getirme" hedefine ulaşmak üzere olduklarını belirterek, "Geçtiğimiz 2 yıl boyunca savaş hedeflerimize ulaşmak için mücadele ettik. Bu hedeflerin en önemlilerinden biri sağ ya da ölü tüm rehineleri geri getirmekti ve bu hedefimize ulaşmak üzereyiz" dedi.

Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

HÜKÜMET ANLAŞMANIN RESMİ OLARAK ONAYLANDIĞINI DUYURDU

Toplantının ardından İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın ilk aşamasının hükümet tarafından onaylandığı belirtilerek, "Hükümet az önce sağ veya ölü tüm rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmayı onayladı" denildi.

Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

Anlaşma uyarınca İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Gazze Şeridi içindeki belirlenen hatlara çekilmesi, Hamas'ın ise tüm rehineleri 72 saat içinde serbest bırakması bekleniyordu.

Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İSRAİL GAZZE'DEN ÇEKİLMEYE BAŞLADI

Beklenen gelişme ateşkesin yürürlüğe girmesinden saatler sonra yaşandı. İsrail basını, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından ordunun Gazze'den çekilmeye başladığını duyurdu.

Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İLK ÇEKİLEN 7. TUGAY OLDU

Bölgeden servis edilen görüntülerde 7. Tugay'ın Gazze Şeridi'nden çekildiği ve tankların bir kapıdan geçerek uzaklaştığı görülüyor.

Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

"İSRAİL ORDUSU SARI ÇİZGİYE KADAR ÇEKİLECEK"

İsrail'in 12. kanalı, "İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile Hamas arasındaki planında kararlaştırıldığı üzere, önümüzdeki 24 saat içinde Gazze Şeridi içindeki belirli bölgelerden sarı çizgiye kadar çekilecek. Güçlerin, Refah ve Han Yunus'tan (güney) doğuya ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelerden çekilmesi ve İsrail sınırına yaklaşması bekleniyor" bilgilerini geçti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
93 Harbi şehitlerinin mezarlarına büyük saygısızlık

93 Harbi şehitlerinin mezarlarına büyük saygısızlık
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıdeliyürek:

Asla inanmayın isral ve abd iki yüzlü sionizm devletleri en büyük müslmn duşmanlrı

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇakır Aslan:

İnanmıyorum bunlara esirleri alıp vuracaklar yine okadar insanı lehit edip şimdi ne durduracak bunları

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Netanyahu'nun kocası Trump'ın emriyle çekiliyorlar.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

İsrail'in ve ABD nin bu oyununa inanan kaç geri zekalı var

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İspanya, belki de NATO'dan atılmalı

Trump o ülkeye çok öfkeli: Belki de NATO'dan atılmalı
Ismail Jakobs'un Dubai'de görüntülendiği kız arkadaşı bakın hangi Türk güzel çıktı

Dubai'de görüntülendiği kız arkadaşı bakın hangi Türk güzel çıktı
93 Harbi şehitlerinin mezarlarına büyük saygısızlık

93 Harbi şehitlerinin mezarlarına büyük saygısızlık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.