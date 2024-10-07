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Yakınlarının haber alamadığı 3 çocuk annesi model evinde ölü bulundu

Yakınlarının haber alamadığı 3 çocuk annesi model evinde ölü bulundu
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Meksikalı model Cindy Perez (36), evinde ölü bulundu. 3 yaşındaki oğlunu kreşten almayınca endişelenen akrabalar polisi aradı. Perez'in boynunda bıçak yaraları vardı. Erkek arkadaşı şüpheli olarak aranıyor. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı, takipçileri adalet istiyor. Polis, cinayet soruşturmasını sürdürüyor.

Meksika'nın Monterrey şehrinde yaşayan 36 yaşındaki model ve içerik üreticisi Cindy Elizabeth Hernandez Perez, geçtiğimiz Cuma günü evinde trajik bir şekilde ölü bulundu. Olay, Perez'in 3 yaşındaki oğlunu kreşten almayı unutması üzerine endişelenen akrabalarının polise haber vermesiyle ortaya çıktı.

Polis, sabah saat 9 civarında Perez'in dairesine zorla girerek arama yaptı ve genç kadını yatakta çıplak ve hayatını kaybetmiş halde buldu. Yapılan ilk incelemede, Perez'in boynunda bıçak yaraları ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olduğu tespit edildi. Ayrıca, yüzünün üzerinde bir yastık olduğu bildirildi.

İnternette "La Barbie Regia" ve "Ana Fabiola" isimleriyle tanınan Perez, Instagram'da 10.200'den fazla takipçiye sahipti. Kendisini "aşk girişimcisi, güzellik kraliçesi ve model" olarak tanımlayan genç kadın, aynı zamanda Katolik inancına sahipti ve yerel futbol kulübü Tigres'in hayranıydı.

Soruşturma kapsamında, Perez'in erkek arkadaşı olduğu düşünülen bir kişinin düzenli olarak evi ziyaret ettiği bilgisine ulaşıldı. Polis, bu kişiyi bulmak ve sorgulamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, Perez'in eskort olarak çalışmasının cinayetle bir bağlantısı olup olmadığı da araştırılıyor.

Olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok takipçisi, Perez'in yaşam tarzı ne olursa olsun böyle bir sona layık olmadığını belirterek adalet çağrısında bulundu.

Polis, henüz bir tutuklama yapmadı ancak soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Yetkililer, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek ipuçları arıyor ve cinayetin aydınlatılması için çaba gösteriyor.

Bu trajik olay, bir kez daha kadına yönelik şiddet konusunu gündeme getirirken, geride yetim kalan 3 yaşındaki bir çocuk ve yas tutan bir aile bıraktı.

Yakınlarının haber alamadığı 3 çocuk annesi model evinde ölü bulundu

Yakınlarının haber alamadığı 3 çocuk annesi model evinde ölü bulundu

Yakınlarının haber alamadığı 3 çocuk annesi model evinde ölü bulundu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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