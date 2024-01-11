Umman Körfezi'nde İzmir'e ham petrol taşıyan tanker Umman körfezinde silahlı kişiler tarafından ele geçirildi

Beş maskeli silahlı kişi, siyah askeri tarzda üniformalar giyerek Umman Körfezi'nde bir ham petrol tankerini ele geçirdi.

St. Nikolas ham petrol tankerinin sahipleri, gemiyle erken saatlerde, Perşembe sabahı iletişimlerini kestiklerini Arab News'e bildirdi.

Olay, Umman'ın Sohar limanının 50 deniz mili doğusunda meydana geldi.

Güvenlik uzmanları, geminin takip sistemine müdahale edildiğini ve geminin İran'a doğru ilerlediğine inanıldığını söylüyor.

M/T St. Nikolas'ın yöneticisi olan Empire Navigation'dan bir sözcü, Arab News'e, gemi ile iletişimlerini yaklaşık olarak Atina saati ile 06:30'da (GMT 04:30) "Umman kıyılarına yakın, Sohar'a yakın" seyir halindeyken kaybettiklerini doğruladı. "Geminin toplam 19 mürettebatı var: 18 Filipinli ve bir Yunan vatandaşı."

"Gemi, önceki günlerde Basra (Irak) limanında yüklenmiş ve Suez Kanalı üzerinden Aliaga'ya (Türkiye) gidecek yaklaşık 145.000 metrik ton ham petrol taşıyor. Geminin kiracısı Tupras."

"Empire Navigation, acil durum planını devreye soktu, ilgili makamları bilgilendirdi ve St. Nikolas ile iletişimi yeniden kurma çabası içinde."

Reuters, ABD özel istihbarat şirketi Ambrey'in, tankerin otomatik tanımlama sistemini kapattığını, tankerın İran'a doğru gittiğini belirterek "UKMTO'nun web sitesi, denizcileri Orta Doğu'da uyarıda bulunarak şu ifadeyi kullandı: "UKMTO, geminin yaklaşık olarak UTC 0330'da Sohar, Umman'ın 50 deniz mili doğusunda 4-5 silahlı yetkisiz kişi tarafından el konduğuna dair bir rapor aldı."

"Yetkisiz girenlerin askeri tarzda siyah üniformalar ve siyah maskeler giydikleri bildirildi."

"CSO, geminin İran karasularına doğru rotasını değiştirdiğini ve gemi ile iletişimin kaybolduğunu rapor etti. Yetkililer soruşturma yapıyor."

Sitelerinde daha önceki bir rapor şöyle diyordu: "CSO, telefon üzerinden bilinmeyen sesleri ve Kaptanın sesini duyduğunu bildirdi. Şu anda gemilerle ilgili daha fazla iletişim kuramıyoruz. Yetkililer soruşturma yapıyor."

Daha önceki raporlar, bölgedeki gemilere "dikkatli geçiş yapmalarını ve herhangi şüpheli aktiviteyi UKMTO'ya bildirmelerini" öneriyordu.

AP, gemiye binenlerin gemiye binerken gözetim kameralarını kapattığını bildirdi.

Devam eden bu olay, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin son iki ay içinde Kızıldeniz'deki gemilere yönelik Huti saldırılarını "en sert ifadelerle" kınadığı bir karar aldıktan sadece bir gün sonra meydana geldi.

Şu anda, UKMTO web sitesinde bu olayın "Soygun, Baskın, Şüpheli yaklaşım"ın gerçekleştiğini belirten sarı bir durumu vardır. Kırmızı bir durum, "Saldırı, Kaçırma, Olay, Kaçırma" anlamına gelir.