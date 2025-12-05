Haberler

Ülkenin başkenti alarm sesleriyle yıkıldı! Gökdeleni dronla vurdular

Ülkenin başkenti alarm sesleriyle yıkıldı! Gökdeleni dronla vurdular
Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de yükselen "Grozny City" isimli gökdelen dronların hedefi oldu. Güvenlik konseyi, sayıştay ve seçim komisyonunun bulunduğu çok katlı ofis binasında ağır hasar meydana gelirken, art arda gelen şiddetli patlama sesleri kentte paniğe yol açtı. Havalimanları drone tehlikesi nedeniyle kapatılırken, saldırının sorumlusu henüz netleşmedi.

Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de yer alan "Grozny City" gökdelenlerinden biri gece saatlerinde düzenlenen dron saldırısının hedefi oldu. Şiddetli patlama sesleri kentte paniğe yol açarken, olayla ilgili ilk bilgiler Rusya'ya bağlı yerel medya kanallarından geldi.

BİNADA GÜVENLİK KONSEYİ BULUNUYORDU

Telegram kanalı Astra'nın aktardığına göre saldırıya uğrayan çok katlı ofis binasında Çeçenistan Güvenlik Konseyi, Sayıştay ve Seçim Komisyonu bulunuyordu. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde binanın bazı katlarında camların tamamen kırıldığı ve dış cephenin ciddi hasar aldığı görüldü. Çeçenistan yönetimi olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı; ancak bölgedeki muhalif yayınlar da saldırıyı doğrulayan paylaşımlar yaptı.

HAVALİMANLARI KAPATILDI

Saldırı sonrası Grozni Havalimanı'nın yanı sıra Beslan ve Magas havalimanları da olası drone tehlikesi nedeniyle geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Aynı gece Rusya'nın farklı bölgelerinde de çok sayıda dron saldırısı rapor edildi. Krasnodar bölgesindeki Temryuk Limanı'nın hedef alındığı, saldırı sonrası yakıt depolarında yangın çıktığı bildirildi.

BÖLGEDE ÇOK SAYIDA PATLAMA DUYULDU

Syzran kentinin Belediye Başkanı Sergey Volodçenkov, şehrin de drone saldırısına maruz kaldığını açıkladı. Yerel Telegram kanalları bölgede art arda 5–7 patlama duyulduğunu, sonrasında silah seslerinin geldiğini aktardı.

SALDIRININ SORUMLUSU BELİRSİZ

Saldırıyı üstlenen bir taraf olmadı; ancak Rusya kaynakları saldırıların Ukrayna tarafından düzenlendiğini iddia ediyor. Bölgedeki tansiyonun saldırılar sonrası daha da yükseldiği bildirildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
