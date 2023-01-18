100 ülke zeka seviyelerine göre listelendi! Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı
Dünya Haberleri
2022 yılında ülkelerin nüfus sayıları, okur yazar oranı ve zeka testlerine göre belirlenen ortalama IQ'lar açıklandı. 100 ülkenin sıralandığı listenin zirvesinde 108 puanla Singapur yer alırken son sırada 60 puanla Senegal bulunuyor. Türkiye ise 89 IQ puanı ile listenin 48. sırasında yer buldu.
4 yıl aradan sonra World Population Review'in dünya ülkelerinin zeka puanı (IQ) sıralaması yayınlandı. Singapur ilk, Senegal son sırada yer alırken Türkiye ise 89 IQ puanı ile listenin 48. sırasında yer buldu. 89 IQ ise zeka geriliğinin ve/veya donuk zekanın sınırı olarak biliniyor.
BAZI ÜLKELERDE BİRKAÇ PUANLIK ARTIŞ GÖZLENDİ
100 ülke arasında yapılan araştırmada 4 yıl içinde değişiklikler yaşandı. Araştırmada bazı ülkelerde birkaç puanlık artış gözlendi.
EN ZEKİ ÜLKELER ARASINDA TAYVAN DA VAR
Dünyanın zekasını ölçen World Population Review'e göre en zeki üç ülke sırasıyla Singapur, Hon-Kong ve Tayvan oldu. Puanı en düşük 3 ülke ise Senegal, Etiyopya, Gine Bissau oldu.
En yüksek IQ'ya sahip 100 ülkenin sıralaması ise şöyle:
1 Singapur 108
2 Hong Kong 108
3 Tayvan 106
4 Güney Kore 106
5 Japonya 105
6 Çin 104
7 İsviçre 102
8 Hollanda 102
9 Kuzey Kore 102
10 Çin Halk Cumhuriyeti Özel İdari Bölgesi olan Makao 101
11 İzlanda 101
12 Finlandiya 101
13 Kanada 101
14 Belçika 100
15 Almanya 100
16 Birleşik Krallık 100
17 Avusturya 100
18 Yeni Zelanda 100
19 Norveç 99
20 İsveç 99
21 Lüksemburg 99
22 Danimarka 99
23 Çekya 99
24 Estonya 99
25 Avustralya 99
26 Fransa 98
27 Amerika Birleşik Devletleri 98
28 Macaristan 98
29 Moğolistan 98
30 Malta 97
31 İtalya 97
32 İspanya 97
33 Polonya 97
34 Rusya 96
35 Hırvatistan 95
36 Ukrayna 95
37 Portekiz 95
38 İrlanda 94
39 Vietnam 94
40 İsrail 94
41 Malezya 93
42 Gürcistan 92
43 Kazakistan 92
44 Yunanistan 92
45 Bulgaristan 91
46 Arjantin 90
47 Romanya 90
48 Türkiye 89
49 Tayland 89
50 Sırbistan 89
51 Şili 89
52 Kamboçya 88
53 Bermuda 88
54 Brunei 88
55 Mauritius 87
56 Kosta Rika 86
57 Filipinler 86
58 Meksika 86
59 Irak 86
60 Venezuela 85
61 Bolivya 85
62 Kuveyt 85
63 İran 84
64 Karadağ 84
65 Arnavutluk 84
66 Endonezya 84
67 Mısır 83
68 Ekvador 83
69 Burma 83
70 Brezilya 83
71 Birleşik Arap Emirlikleri 83
72 Bahreyn 83
73 Fiji 83
74 Pakistan 82
75 Cezayir 82
76 Kolombiya 82
77 Fas 82
78 Umman 82
79 Hindistan 81
80 Suudi Arabistan 81
81 Afganistan 80
82 Sri Lanka 79
83 Katar 78
84 Bangladeş 77
85 Nepal 77
86 Zambiya 72
87 Zimbabve 72
88 Kenya 71
89 Fildişi Sahili 71
90 Güney Afrika 70
91 Sudan 70
92 Nijerya 70
93 Gana 69
94 Çad 65
95 Kamerun 65
96 Kongo 63
97 Eritre 63
98 Ginne Bissau 62
99 Etiyopya 61
100 Senegal 60