100 ülke zeka seviyelerine göre listelendi! Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı

2022 yılında ülkelerin nüfus sayıları, okur yazar oranı ve zeka testlerine göre belirlenen ortalama IQ'lar açıklandı. 100 ülkenin sıralandığı listenin zirvesinde 108 puanla Singapur yer alırken son sırada 60 puanla Senegal bulunuyor. Türkiye ise 89 IQ puanı ile listenin 48. sırasında yer buldu.

4 yıl aradan sonra World Population Review'in dünya ülkelerinin zeka puanı (IQ) sıralaması yayınlandı. Singapur ilk, Senegal son sırada yer alırken Türkiye ise 89 IQ puanı ile listenin 48. sırasında yer buldu. 89 IQ ise zeka geriliğinin ve/veya donuk zekanın sınırı olarak biliniyor.

BAZI ÜLKELERDE BİRKAÇ PUANLIK ARTIŞ GÖZLENDİ

100 ülke arasında yapılan araştırmada 4 yıl içinde değişiklikler yaşandı. Araştırmada bazı ülkelerde birkaç puanlık artış gözlendi.

EN ZEKİ ÜLKELER ARASINDA TAYVAN DA VAR

Dünyanın zekasını ölçen World Population Review'e göre en zeki üç ülke sırasıyla Singapur, Hon-Kong ve Tayvan oldu. Puanı en düşük 3 ülke ise Senegal, Etiyopya, Gine Bissau oldu.

En yüksek IQ'ya sahip 100 ülkenin sıralaması ise şöyle:



1 Singapur 108

2 Hong Kong 108

3 Tayvan 106

4 Güney Kore 106

5 Japonya 105

6 Çin 104

7 İsviçre 102

8 Hollanda 102

9 Kuzey Kore 102

10 Çin Halk Cumhuriyeti Özel İdari Bölgesi olan Makao 101

11 İzlanda 101

12 Finlandiya 101

13 Kanada 101

14 Belçika 100

15 Almanya 100

16 Birleşik Krallık 100

17 Avusturya 100

18 Yeni Zelanda 100

19 Norveç 99

20 İsveç 99

21 Lüksemburg 99

22 Danimarka 99

23 Çekya 99

24 Estonya 99

25 Avustralya 99

26 Fransa 98

27 Amerika Birleşik Devletleri 98

28 Macaristan 98

29 Moğolistan 98

30 Malta 97

31 İtalya 97

32 İspanya 97

33 Polonya 97

34 Rusya 96

35 Hırvatistan 95

36 Ukrayna 95

37 Portekiz 95

38 İrlanda 94

39 Vietnam 94

40 İsrail 94

41 Malezya 93

42 Gürcistan 92

43 Kazakistan 92

44 Yunanistan 92

45 Bulgaristan 91

46 Arjantin 90

47 Romanya 90

48 Türkiye 89

49 Tayland 89

50 Sırbistan 89

51 Şili 89

52 Kamboçya 88

53 Bermuda 88

54 Brunei 88

55 Mauritius 87

56 Kosta Rika 86

57 Filipinler 86

58 Meksika 86

59 Irak 86

60 Venezuela 85

61 Bolivya 85

62 Kuveyt 85

63 İran 84

64 Karadağ 84

65 Arnavutluk 84

66 Endonezya 84

67 Mısır 83

68 Ekvador 83

69 Burma 83

70 Brezilya 83

71 Birleşik Arap Emirlikleri 83

72 Bahreyn 83

73 Fiji 83

74 Pakistan 82

75 Cezayir 82

76 Kolombiya 82

77 Fas 82

78 Umman 82

79 Hindistan 81

80 Suudi Arabistan 81

81 Afganistan 80

82 Sri Lanka 79

83 Katar 78

84 Bangladeş 77

85 Nepal 77

86 Zambiya 72

87 Zimbabve 72

88 Kenya 71

89 Fildişi Sahili 71

90 Güney Afrika 70

91 Sudan 70

92 Nijerya 70

93 Gana 69

94 Çad 65

95 Kamerun 65

96 Kongo 63

97 Eritre 63

98 Ginne Bissau 62

99 Etiyopya 61

100 Senegal 60