Zelenski, katliamın yaşandığı Buça'ya gitti: Görüşmelerin uzaması Rusya için daha kötü olacak

Rusya, Ukrayna'yı işgalinin 40. gününde soykırımla suçlanıyor. Müzakere görüşmeleri sonucunda başkent Kiev yakınlarındaki kentten ayrılan Rus ordusu, geride yüzlerce ceset bıraktı. Rus ordusunun ardından kentlere giren Ukraynalılar, sokaklardaki cansız bedenler karşısında şoke oldu. Görüntülerin servis edilmesi ile tüm dünya bu katliama tanıklık etmiş oldu.

KATLİAMIN YAPILDIĞI YERLERİ ZİYARET ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de bugün Rus güçlerinin çekildiği Buça ve Irpin kentlerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Buça'da Rus konvoyunun imha edildiği noktayı ziyaret eden Zelenski, beraberindeki askeri konvoyla birlikte vurulan sivil yerleşim bölgelerinden geçerek bölgeden ayrıldı. Zelenski, daha sonra beraberindeki askeri konvoyla birlikte Irpin'e geçerek incelemelerde bulundu.

"RUSYA İLE MÜZAKERE ÇOK ZOR"

Zelenski burada yaptığı açıklamada, "Rusya ile müzakere çok zor. Görüşme sürecinin uzaması Rusya için daha kötü olacak." ifadelerini kullandı.

KÜFÜRLÜ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Zelenski dün Buça'da yaşanan vahşeti Telegram hesabından paylaştığı mesajında anlatmıştı. Zelenski, Ukrayna'da yaşanan dehşetten NATO'yu sorumlu tutarak, "Bükreş, NATO Zirve Deklarasyonu. 3 Nisan, 14 yıl önce. Önleme şansı vardı ki Rusya gelmesin. Buça, Kiev bölgesi. Şimdi. Rusya geldi. Rus anneleri kimleri yetiştirdiklerini görmeliler. Ne p.çler yetiştirdiklerini görmeliler. Katiller, yağmacılar, kasaplar" ifadelerini kullanmıştı.

İşte katliamın yaşandığı Buça'dan kareler: