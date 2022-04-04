Zelenski, katliamın yaşandığı Buça'ya gitti: Görüşmelerin uzaması Rusya için daha kötü olacak - Haberler

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Zelenski, katliamın yaşandığı Buça'ya gitti: Görüşmelerin uzaması Rusya için daha kötü olacak

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Dünya
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus işgalinin 40. gününde büyük bir katliama tanıklık eden Buça ve Irpin kentlerini ziyaret etti. Savaşın başından bu yana ilk kez Kiev'in dışına çıkan Zelenski, bölgede incelemelerde bulundu. Ukrayna lideri, "Rusya ile müzakere çok zor. Görüşme sürecinin uzaması Rusya için daha kötü olacak." ifadelerini kullandı.

Rusya, Ukrayna'yı işgalinin 40. gününde soykırımla suçlanıyor. Müzakere görüşmeleri sonucunda başkent Kiev yakınlarındaki kentten ayrılan Rus ordusu, geride yüzlerce ceset bıraktı. Rus ordusunun ardından kentlere giren Ukraynalılar, sokaklardaki cansız bedenler karşısında şoke oldu. Görüntülerin servis edilmesi ile tüm dünya bu katliama tanıklık etmiş oldu.

Ukrayna lideri Zelenski, katliamın yaşandığı Buça'ya gitti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de bugün Rus güçlerinin çekildiği Buça ve Irpin kentlerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Buça'da Rus konvoyunun imha edildiği noktayı ziyaret eden Zelenski, beraberindeki askeri konvoyla birlikte vurulan sivil yerleşim bölgelerinden geçerek bölgeden ayrıldı. Zelenski, daha sonra beraberindeki askeri konvoyla birlikte Irpin'e geçerek incelemelerde bulundu.

Ukrayna lideri Zelenski, katliamın yaşandığı Buça'ya gitti

Zelenski burada yaptığı açıklamada, "Rusya ile müzakere çok zor. Görüşme sürecinin uzaması Rusya için daha kötü olacak." ifadelerini kullandı.

Ukrayna lideri Zelenski, katliamın yaşandığı Buça'ya gitti

Zelenski dün Buça'da yaşanan vahşeti Telegram hesabından paylaştığı mesajında anlatmıştı. Zelenski, Ukrayna'da yaşanan dehşetten NATO'yu sorumlu tutarak, "Bükreş, NATO Zirve Deklarasyonu. 3 Nisan, 14 yıl önce. Önleme şansı vardı ki Rusya gelmesin. Buça, Kiev bölgesi. Şimdi. Rusya geldi. Rus anneleri kimleri yetiştirdiklerini görmeliler. Ne p.çler yetiştirdiklerini görmeliler. Katiller, yağmacılar, kasaplar" ifadelerini kullanmıştı.

İşte katliamın yaşandığı Buça'dan kareler:

Ukrayna lideri Zelenski, katliamın yaşandığı Buça'ya gitti

Ukrayna lideri Zelenski, katliamın yaşandığı Buça'ya gitti

Ukrayna lideri Zelenski, katliamın yaşandığı Buça'ya gitti

Ukrayna lideri Zelenski, katliamın yaşandığı Buça'ya gitti

Ukrayna lideri Zelenski, katliamın yaşandığı Buça'ya gitti

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Dünya

Zelenski, Katliam, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (6)

bekir yapici:

tarafsiz uluslar arasi heyetlerin arastirmasi gereken bir durum avrupada cecenlerin veya savasin kizismasini istiyen gizli servislerin hatta neo nazi ukranyali milislerinde yapmis olabilecegi yorumlari var.

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burakk:

Savaş dursun diye debelenirken birden Kartal kesildi bu ..Bir şeyler dönüyor o belli de, Nereye kadar gidecek bakalım.

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Emir İzmir:

Savaşı Rusya

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