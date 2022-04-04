Zelenski, katliamın yaşandığı Buça'ya gitti: Görüşmelerin uzaması Rusya için daha kötü olacak
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus işgalinin 40. gününde büyük bir katliama tanıklık eden Buça ve Irpin kentlerini ziyaret etti. Savaşın başından bu yana ilk kez Kiev'in dışına çıkan Zelenski, bölgede incelemelerde bulundu. Ukrayna lideri, "Rusya ile müzakere çok zor. Görüşme sürecinin uzaması Rusya için daha kötü olacak." ifadelerini kullandı.
Rusya, Ukrayna'yı işgalinin 40. gününde soykırımla suçlanıyor. Müzakere görüşmeleri sonucunda başkent Kiev yakınlarındaki kentten ayrılan Rus ordusu, geride yüzlerce ceset bıraktı. Rus ordusunun ardından kentlere giren Ukraynalılar, sokaklardaki cansız bedenler karşısında şoke oldu. Görüntülerin servis edilmesi ile tüm dünya bu katliama tanıklık etmiş oldu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de bugün Rus güçlerinin çekildiği Buça ve Irpin kentlerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Buça'da Rus konvoyunun imha edildiği noktayı ziyaret eden Zelenski, beraberindeki askeri konvoyla birlikte vurulan sivil yerleşim bölgelerinden geçerek bölgeden ayrıldı. Zelenski, daha sonra beraberindeki askeri konvoyla birlikte Irpin'e geçerek incelemelerde bulundu.
Zelenski burada yaptığı açıklamada, "Rusya ile müzakere çok zor. Görüşme sürecinin uzaması Rusya için daha kötü olacak." ifadelerini kullandı.
Zelenski dün Buça'da yaşanan vahşeti Telegram hesabından paylaştığı mesajında anlatmıştı. Zelenski, Ukrayna'da yaşanan dehşetten NATO'yu sorumlu tutarak, "Bükreş, NATO Zirve Deklarasyonu. 3 Nisan, 14 yıl önce. Önleme şansı vardı ki Rusya gelmesin. Buça, Kiev bölgesi. Şimdi. Rusya geldi. Rus anneleri kimleri yetiştirdiklerini görmeliler. Ne p.çler yetiştirdiklerini görmeliler. Katiller, yağmacılar, kasaplar" ifadelerini kullanmıştı.
İşte katliamın yaşandığı Buça'dan kareler:
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022