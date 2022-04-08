Ukrayna'daki tren garı saldırısında bilanço artıyor! 4'ü çocuk 39 ölü var, doktorlar yaralılara yetişemiyor - Haberler

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Ukrayna'daki tren garı saldırısında bilanço artıyor! 4'ü çocuk 39 ölü var, doktorlar yaralılara yetişemiyor

AA - Dünya
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Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren garına Rus güçlerce düzenlenen füze saldırısında tahliye bekleyen 4'ü çocuk 39 sivilin öldüğünü, 100'den fazla sivilin yaralandığını bildirdi. İstasyondan gelen görüntüler kan dondururken hastaneye kaldırılan yaralılara ise doktorların yetişemediği belirtildi.

Rusya- Ukrayna savaşında 44. güne girilirken Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren istasyonuna Rus ordusu tarafından roketli saldırı düzenlendi.

Ukrayna Güvenlik Servisi Temsilcisi Artem Dekhtyarenko, füze saldırısında tahliye bek

leyen 4'ü çocuk 39 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Dekhtyarenko, Facebook hesabından "Rasistler Kramatorsk'taki tren istasyonuna ateş açtı. 4'ü çocuk 39 sivil öldü." bilgisini paylaşarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Ukrayna'daki tren garı saldırısında bilanço artıyor! 4'ü çocuk 39 ölü var, doktorlar yaralılara yetişemiyor

Kramatorsk Belediye Başkanı Aleksandr Gonçarenko, saldırıda yaralananların çoğunun durumunun ağır olduğunu, bazılarının kol ve bacaklarını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna'daki tren garı saldırısında bilanço artıyor! 4'ü çocuk 39 ölü var, doktorlar yaralılara yetişemiyor

Gonçarenko, hastanelerin yaralıları tedavi için yetişemediğini, yaklaşık 40 doktorun yaralıları ameliyat ettiğini aktararak, saldırı anında istasyonda yaklaşık 4 bin sivilin bulunduğunu söyledi.

Ukrayna'daki tren garı saldırısında bilanço artıyor! 4'ü çocuk 39 ölü var, doktorlar yaralılara yetişemiyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Kramatorsk tren garına düzenlenen füze saldırısının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerince yapıldığını öne sürdü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, parçaları Kramatorsk tren garı civarına düşen Toçka-U füzesinin sadece Ukrayna Silahı Kuvvetlerince kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Güncellenen verilere göre, Kramatorsk tren garına yapılan saldırı, şehrin 45 kilometre güneybatısında Dobropolye yerleşim birimi civarından Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin füze birliğince gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'daki tren garı saldırısında bilanço artıyor! 4'ü çocuk 39 ölü var, doktorlar yaralılara yetişemiyor

Rusya'yı suçlamak için sosyal medya hesaplarında yayılan fotoğrafların şubat ayında Müttefik Kararlılığı-2022 Rusya-Belarus ortak askeri tatbikatına ait olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu görüntülerdekilerin Rus füzeleri olmadığı kaydedildi.

Ukrayna'daki tren garı saldırısında bilanço artıyor! 4'ü çocuk 39 ölü var, doktorlar yaralılara yetişemiyor

Patlama sonrası füze enkazını inceleyen ekipler füzenin üzerinde Rusça "Çocuklarımız için" yazdığını saptadı. Yazının Rus ordusu tarafından mı yoksa patlama sonrası bölgede bulunan şahıslar tarafından mı yazıldığı henüz netlik kazanmadı.

Ukrayna'daki tren garı saldırısında bilanço artıyor! 4'ü çocuk 39 ölü var, doktorlar yaralılara yetişemiyor

Rus ordusunun tren istasyonunu bombaladığı füzenin üzerine 'çocuklar için' yazdığı iddia edildi

Rus ordusunun tren istasyonunu bombaladığı füzenin üzerine "çocuklar için" yazdığı iddia edildi

AA / Dünya

Ukrayna, Savaş, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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