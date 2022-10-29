Twitter'dan kovulduk diye şaka yaptılar

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması sonrasında üst düzey yönetimi işten çıkartmasıyla ellerinde kolilerle gezen iki kişi ABD medyasından bir muhabire "Twitter'dan atıldık" beyanıyla şaka yaptı.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması sonrasında üst düzey yönetimi işten çıkartmasıyla ellerinde kolilerle gezen iki kişi ABD medyasından bir muhabire " Twitter'dan atıldık" beyanıyla şaka yaptı. Musk olayla ilgili "Gelmiş geçmiş en iyi trollemelerden biri" yorumu yaparken muhabir Deirdre Bosa, daha sonra kendisine röportaj veren bu kişileri teyit edemediklerini açıkladı.

Elon Musk'ın Twitter'ın üst düzey yöneticilerini işten çıkarmasıyla Twitter'ın San Francisco kentindeki genel merkezi önünden yayın yapan muhabir Deirdre Rosa, çevrede ellerinde koli kutularıyla gezen iki kişiyle röportaj yaptı. Kendilerini Twitter çalışanı olarak tanıtan bu kişi, ellerindeki koli kutularını göstererek işten çıkartıldıklarını açıkladı.