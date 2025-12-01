Haberler

Tutkusu sonu oldu! 6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia

Tutkusu sonu oldu! 6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilya'da 19 yaşındaki Gerson Machado, izleyenlerin gözleri önünde bir dişi aslanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Hayvanat bahçelerine izinsiz girmeye çalışan ve bir aslan eğitmeni olmak için Afrika'ya gitmeye kalkışan Machado, hayatının büyük bölümünü devlet korumasında geçirdi.

Brezilya'daki bir hayvanat bahçesinde genç bir adam, izleyenlerin gözleri önünde bir dişi aslanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Trajik olay, João Pessoa kentindeki Arruda Câmara Parkı'nda yaşandı.

19 yaşındaki Gerson Machado, aslanlara olan takıntısı nedeniyle daha önce de defalarca hayvanat bahçelerine izinsiz girmeye çalışmış, hatta bir aslan eğitmeni olmak için Afrika'ya gitmeye kalkışmış bir gençti. Bir dönem uçak iniş takımı bölümüne saklanarak kıtaya kaçmaya çalışan Machado, polis tarafından uzun süredir tanınıyordu.

Zor bir çocukluk geçiren Machado, hayatının büyük bölümünü devlet korumasında geçirdi. Annesinin şizofreni olması, ailesindeki diğer ruh sağlığı sorunları ve derin yoksulluk nedeniyle hiçbir evlat edinme programında kabul edilmemişti. Çocuk koruma görevlisi Veronica Oliveira, sekiz yıl boyunca destek verdiği Gerson'un hayallerini ve zorluklarını şöyle anlattı:

"Gerson hep Afrika'yı görmek, aslanlarla ilgilenmek istiyordu. Bana defalarca bunu söylemişti. Hatta havalimanındaki güvenlik görevlileri, bir gün uçak iniş takımına gizlendiğini fark edip müdahale etti. O an büyük bir faciadan dönüldü."

Olay günü Machado, parkın yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki duvarını tırmanarak içeri girdi, ardından bir ağaca tutunarak dişi aslanın bulunduğu bölmeye indi. Çevredeki ziyaretçiler panikle çığlık atarken, güvenlik görevlileri müdahale etmeye çalıştı ancak her şey saniyeler içinde gerçekleşti. Dişi aslan, genç adam yere yaklaşır yaklaşmaz saldırıya geçti.

Hayvanat bahçesi veterineri Thiago Nery, olaydan sonra dişi aslanın çok stresli ve şokta olduğunu, ancak sakinleştirici kullanılmadan kafesine dönmesinin sağlandığını belirtti.

Belediye, soruşturma tamamlanana kadar parkın tamamen kapatıldığını duyurarak şu açıklamayı yaptı:

"Güvenlik önlemleri olmasına rağmen genç adam duvara tırmanarak hayvanın bulunduğu bölmeye girmeyi başardı. Güvenlik ekibi müdahale etmeye çalıştı ancak çok hızlı gelişti. Ailesine başsağlığı diliyoruz."

Olay sosyal medyada ve ülkede geniş yankı uyandırdı. Çevre ve hayvan hakları savunucusu eski polis şefi Matheus Laiola, şu uyarıcı ifadeleri kullandı:

"Dişi aslan doğal içgüdüleriyle hareket etti. Sorun, insanların güvenlik sınırlarını hiçe saymasıyla başlıyor. Bu tarz olaylarda acıyı her zaman hayvan çekiyor. Vahşi yaşam bir oyuncağımız değil, sınırlar korunmalı."

Trajik olay, hem genç adamın dramatik yaşam hikâyesi hem de vahşi hayvanlarla ilgili güvenlik kurallarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tutkusu sonu oldu! 6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia

Tutkusu sonu oldu! 6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia

Tutkusu sonu oldu! 6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia

Tutkusu sonu oldu! 6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia

Tutkusu sonu oldu! 6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia

Abdullah Teymur
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHarun SİZER:

Adam ölünce bedenim işe yarasın toprak olmasın diye düşünmüş. Kendisini aslana yem etmiş normal bir durum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Ecel çağırmış çocuğu

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi

Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi
Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Görmez'in unutamadığı cuma namazı anısı: Erdoğan'a neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki...

"Cuma namazına neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki..."
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi

Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi
Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Türkiye'den sonra Lübnan'a giden Papa böyle karşılandı

Türkiye'den sonra gittiği ülkede böyle karşılandı
Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim

Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı

3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.