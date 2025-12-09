Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Suriye halkı, devrimin birinci yıl dönümü dolayısıyla ülkenin dört bir yanında meydanlara akın ederken, Suriye ordusu da düzenlediği geçit törenleriyle güç gösterisi yaptı.

MAZLUM ABDİ AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

Suriyeli güvenlik kaynakları, SDG lideri Mazlum Abdi'nin devrimin yıl dönümünde İsrail basınına konuşmasını "açık bir mesaj" olarak yorumladı. Aynı kaynaklara göre, uluslararası arenada Şam'ın muhatap alınması, DEAŞ'la mücadelede Suriye ordusunun yeniden yetkilendirilmesi, PKK-SDG/ Ypg yapılanmasına yönelik askerî yardımların kesilmesi ve Washington'ın tavrındaki değişim, SDG'yi yeni arayışlara itti. Kaynaklar, SDG'nin bu nedenle İsrail'le perde arkası temaslarını artık açıktan yürüttüğünü belirtti.

ONLARCA DEAŞ MENSUBU İÇERİ SIZDIRILDI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Suriyeli yetkililer, İsrail'in dikkatleri ülkenin kuzeyindeki PKK–SDG hattına çekerek özellikle Lazkiye–Tartus hattında kriz çıkarmaya çalıştığını, DEAŞ unsurlarının bu plan içinde saldırı aparatına dönüştürülmek istendiğini savundu. Tedmur ve Badiye bölgelerinden onlarca DEAŞ mensubunun Cebel Ekrad, Ceble, Tartus, Kırdeha ve Lazkiye'ye sızdırıldığı; Mahir Esad, Mihraç Ural ve eski BAAS unsurlarının da sahada İsrail'e destek unsuru olarak devreye sokulmayı planladığı iddia edildi. Kaynak, "Ordunun sahile yönelmesiyle PKK-SDG'ye Şam yolu açılmak isteniyor. Suveyda da bu plana ayaklanmayla destek verecek. Planın farkındayız." dedi.

BU HAFTA 80 BİN ASKER SEVK EDİLECEK

Güvenlik birimlerinden edinilen bilgilere göre Suriye ordusu, PKK-SDG yapılanmasına verilen sürenin dolmasıyla birlikte kapsamlı bir operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Bu hatta 7 tümen ve yaklaşık 80 bin askerin sevk edilmesi planlanıyor. Gelişmelere göre bu sayının daha da artabileceği, operasyonda ağır silahların yanı sıra insansız hava araçları, helikopterler ve savaş uçaklarının da kullanılacağı belirtildi. Deyrizor, Tişrin-Karakozak, Tabka, Halsa, Ayn İsa ve Rakka cephelerinde gözetleme amaçlı İHA–SİHA uçuşları yoğunlaştırılırken, öncü birliklerin nokta tayinleri yapıldı.

"PKK SAFLARINDA EN FAZLA 20 BİN MİLİTAN KALACAK"

Suriye'deki Arap aşiretlerinin önde gelen isimlerinden Mudar Hammad Esad, SDG lideri Mazlum Abdi'nin "100 bin savaşçımız var" sözlerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek bölgede çatışma hâli başlarsa en az 20 bin Arap SDG safından ayrılıp Suriye devletine katılacağını ifade etti. Aşiret desteğinin çekilmesiyle PKK saflarında en fazla 18–20 bin militanın kalacağını dile getiren Esad, "Abdi Şahin tamamen blöf yapıyor. 8 Aralık kutlamalarını bile yasakladılar, çünkü bunun isyana dönüşmesinden korkuyorlar. Bir çağrıyla 300 bin gönüllü PKK-YPG işgaline karşı cepheye koşar." dedi.

ŞARA KUTLAMALARA ASKERİ KAMUFLAJLA GELDİ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ise devrimin yıl dönümü kutlamalarına Şam'daki Emevi Camii'nde sabah namazıyla katıldı. Askerî kamuflajla gelen Şara, minberde Fetih suresinden ayetler okuyarak "Ey Suriyeliler! Ben Allah'ın hükümlerine uygun davrandığım sürece bana itaat edin. Karşımızda kim olursa olsun, hiçbir güç bizi durduramayacak." ifadelerini kullandı.