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Türkiye'nin satın alacağı Eurofighter savaş uçakları, Ankara'ya iniş yaptı

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Türkiye'nin satın almak için görüşmelerde bulunduğu ve Katar'da tatbikata katılan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 2 Eurofighter tipi savaş uçağı, Ankara'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na iniş yaptı. Uçakların Türk yetkililer tarafından inceleneceği açıklandı.

Türkiye'nin satın almak için talepte bulunduğu, Avrupa yapımı çok amaçlı, 4.5 nesil çift motorlu Eurofighter Typhoon savaş uçağı, Ankara'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na iniş yaptı.

TÜRK YETKİLİLER TARAFINDAN İNCELENECEK

Katar'da Ferocious Falcon V Tatbikatı'na katılan İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter, gerçekleştirdiği inişin ardından Türk yetkililer tarafından incelenecek. İki Eurofighter'a inişi sırasında 2 adet F-16 savaş uçağı eşlik etti.

Türkiye'nin satın alacağı Eurofighter savaş uçakları, Ankara'ya iniş yaptı

BAKAN GÜLER DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde medya temsilcileri ile bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Eurofighter konusunda da görüşmeler olumlu şekilde sürüyor.

Türkiye'nin satın alacağı Eurofighter savaş uçakları, Ankara'ya iniş yaptı

Katar'da tatbikata katılan Birleşik Krallık'a ait 2 adet Eurofighter, 18 Aralık'ta Ankara'ya gelecek ve uçakları görme fırsatı bulacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin satın alacağı Eurofighter savaş uçakları, Ankara'ya iniş yaptı

Türkiye'nin satın alacağı Eurofighter savaş uçakları, Ankara'ya iniş yaptı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
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Okul ücretlerini ödemelerine rağmen vize alamadıkları için gidemiyorlar
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Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur?
500

Yorumlar (80)

Haber YorumlarıJokerAllame:

asgari ücrete 1 aydır rakam vermeyenlere bakın siz :) komedi dükkanı

Yorum Beğen228
Yorum Beğenme566
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Haber YorumlarıÜveys Uyanık:

keşke emekciyede hakini verirken bu kadar hızlı davranılır hakkini tam verilseydi

Yorum Beğen186
Yorum Beğenme397
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Haber YorumlarıSabır Taşı:

şu habere olumsuz yorum yapanları anlamak mümkün değil .. Herşeyin yeri ayrı emekli zammınında asgari ücret zammınında yeri ayrı ortalık böylesine karışıkken Allah korusun bişey olsa hava sahamızı taş atarakmı koruyacağız Allah aşkına??

Yorum Beğen423
Yorum Beğenme86
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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Adamlarda kraliyet hava kuvvetleri var. Biz ise padişahlarımızı Fransızlara bulaşık yıkamak için sürgün ettik. Senin yatacak yerin yok Ata efendi.

Yorum Beğen239
Yorum Beğenme237
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Haber YorumlarıSempatik0037 Ben:

hayırlı olsun bize

Yorum Beğen397
Yorum Beğenme45
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Haber YorumlarıSercan Aydın:

Allah aşkına bir faydası olacağınız düşünüyor musunuz ? İngilizlerden ne hayır gelir ki Türkiye’nin elinde patlayacak

Yorum Beğen129
Yorum Beğenme298
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Haber YorumlarıAli Can KALI:

Maşallah

Yorum Beğen266
Yorum Beğenme41
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Haber YorumlarıKml Acr:

Ekspertiz raporunu da yayınlarsanız seviniriz?? Şaside ve direklerde oynama var mı iyi baksınlar. Muayeneye ne kadar var oda önemli??????

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme110
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Haber YorumlarıServet Capkur:

zıkkım yiyin

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme131
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Haber YorumlarıErt:

bunada şükür)))))

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme18
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