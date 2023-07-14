İngiliz turist, Türkiye tatilini bedavaya getirmek için sinsi bir yola başvurdu! Sosyal medya ikiye bölündü

Mayıs ayında Türkiye'de bir otelde yaptığı tatilden bilekliklerini saklayan İngiliz bir kadın, çocuklarını da alarak yeniden Türkiye'ye tatil yapmaya geldi. Bu kez Mayıs ayında kaldığı otelin yakınında bir daire kiralayan kadın, otelin tüm imkanlarından yararlandı ve görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüleri izleyenler sosyal medyada ikiye bölündü. Bir kesim yaptığının yanlış olduğunu ifade ederken, diğer kesim ise kendisini ifşa etmemesini tavsiye etti.

Bir İngiliz anne, sinsi bir yöntem kullanarak tüm ailesini Türkiye'de lüks bir tatil köyüne ücretsiz olarak soktuğu için eleştirildi.

İngiltere'nin Sheffield şehrinde yaşayan Roxanne Balciunas, ailesiyle birlikte Mayıs ayında Türkiye'de her şey dahil bir tatilde konakladı.

VALİZİNDE BİLEKLİKLERİ GÖRÜNCE 2. REZERVASYONU YAPTI

Ancak 39 yaşındaki kadın, seyahat çantasında terk edilmiş olan her şey dahil bileklikleri daha sonra keşfettiğinde, Temmuz ayının 7'sinde popüler tatil beldesine ikinci bir seyahat rezervasyonu yaptı.

BU KEZ OTELE YAKIN BİR DAİRE KİRALADI

13 ve 6 yaşındaki iki çocuğunu da yanına alan anne, otelden 10 dakika uzaklıkta ucuz bir dairede kaldı ve eski tarihli bileklikleri kullanarak tesise gizlice girdi.

OTELİN TÜM İMKANLARINDAN YARARLANDI

Roxanne, başlangıçta annesini sürpriz yapmak için oteli gizlice girdiğini iddia ediyor ancak dört gece süren seyahat boyunca tatil köyünün her şey dahil özelliklerinden en iyi şekilde yararlandığından emin oldu.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

12 Temmuz'da paylaşılan TikTok videosunda, üç kişilik aile, otel havuzunda uzanırken ücretsiz olarak dondurma, alkollü içecekler ve lüks yemeklerle besleniyor. Videoda "İsterseniz hırsız deyin bana, ama bedava yemek ve içecek dolu bir hafta geçirdim" diye övünen Roxanne'in gönderisi, 900'den fazla beğeni, paylaşım ve yorum aldı. İzleyiciler yorumlarda farklı görüşlerini hızla paylaştılar. Bazıları annenin sözde "cesaretini" övdü, diğerleri ise daha eleştirel oldu. Bir kişi "Neden kendini ifşa edersin? Bazı şeyler söylenmemeli" dedi.