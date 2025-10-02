Haberler

Tüm gemilerle irtibat kesildi, alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Tüm gemilerle irtibat kesildi, alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tüm gemilerle irtibat kesildi, alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı
Haber Videosu

Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'ndaki tüm gemilerle irtibat kesildi. İsrail askerlerinin alıkoyduğu Türk aktivistlerin sayısı 37'e yükselirken gemilerde bulunan Yunanistan vatandaşı Takis Politis, bazı aktivistlerle birlikte açlık grevine başladığını duyurdu.

Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde paylaşılan takip sistemine göre, İsrail donanması unsurları, Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun gemilerini yasa dışı şekilde ele geçirmeyi sürdürüyor. Takip sistemindeki verilerde, İsrail'in Gazze'ye giden 44 gemiden 21 gemiyi yasa dışı olarak ele geçirdiği ve 19'unu da ele geçirdiğinin varsayıldığı belirtildi.

İŞTE İSRAİL'İN SALDIRDIĞI GEMİLERİN İSİMLERİ

İsrail'in "durdurduğu" belirtilen gemilerin isimleri Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar, Oxygono, Free Willy, Jeannot III olarak açıklandı.

Tüm gemilerle irtibat kesildi, alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı

ELE GEÇİRİLEN GEMİLER BELLİ OLDU

Ele geçirildiği varsayılan gemilerin isimlerinin de Adagio, Ahed Tamimi, Allakatalla, Amsterdam, Australe, Catalina, Estrella Y Manuel, Fair Lady, Inana, Mango, Maria Cristina, Meteque, MiaMia, Mikeno, Ohwayla, Paola I, Pavlos Fyssas, Selvaggia, Vangelis Pissias-Asser et Ayssel, Wahoo olduğu belirtiliyor.

SALDIRI DÜZENLENEN GEMİLERDEKİ AKTİVİSTLER

Filo'nun internet sitesinden aktarılan canlı yayında, Captain Nikos gemisindeki aktivistlerin alıkonulmasının ardından silahlı İsrail askerlerinin gemiye girdiği anlar paylaşıldı. Küresel Sumud Filosu'nun ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından Filo Sözcüsü Saif Abukeshek'in İsrail'in alıkoyduğu aktivistlere ilişkin görüntülü açıklamasına yer verildi.

Tüm gemilerle irtibat kesildi, alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı

Abukeshek, İsrail'in saldırdığı gemilerdeki aktivistleri şu şekilde paylaştı: "30'u İspanyol, 22 İtalyan, 25 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD'li, 7 Almanyalı, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3 Yeni Zelandalı, 3 Faslı, 3 Ürdünlü, 3 Polonyalı, 3 Portekizli, 3 Meksikalı, 2 Kuveytli, 2 Kolombiyalı, 2 Arjantinli, 2 İsviçreli, 1 Çekyalı, 1 Moritanyalı, 1 Avusturyalı, 1 Bulgaristanlı, 1 Avustralyalı, 1 Sırp, 1 Belçikalı, 1 Bahreynli, 1 Danimarkalı, 1 Hollandalı, 1 Finlandiyalı, 1 Güney Afrikalı ve 1 Slovakyalı."

TÜM GEMİLERLE İRTİBAT KESİLDİ

Küresel Sumud Filosu organizatörlerinden yapılan açıklamada, filodaki tüm gemilerle irtibatın kesildiği belirtildi. Mikeno ve Fair Lady gemilerine İsrail müdahalesinin ardından alıkonulan Türk aktivistlerin sayısının 37'ye yükseldiği ve aktivistlerin, İsrail'in Aşdod Limanı'na götürüldüğü kaydedildi.

Tüm gemilerle irtibat kesildi, alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı

AÇLIK GREVİNE BAŞLADILAR

Öte yandan Uluslararası sularda Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırının ardından İsrail'in yasa dışı şekilde alıkoyduğu gemilerde bulunan Yunanistan vatandaşı Takis Politis, bazı aktivistlerle birlikte açlık grevine başladığını duyurdu. Politis'in, İsrail'in kendisini yasa dışı şekilde alıkoymasından önce kaleme aldığı mesaj, kardeşi tarafından ABD merkezli Meta şirketine ait sosyal medya platformu Facebook'taki hesabından paylaşıldı.

Mesajda, açlık grevinin hem Filistin halkıyla dayanışma hem de uluslararası sularda gerçekleşen yasa dışı alıkoymaya karşı bir protesto amacı taşıdığı belirtilerek, aktivistlerin, özgür kalana kadar grevi sürdüreceği ifade edildi.

"Bizim maruz kaldığımız gözaltı, Filistinlilerin yaşadıklarıyla kıyaslanamaz" diyen Politis, uluslararası dayanışma hareketlerinin esas hedefinin, Gazze'de yaşananların sona ermesi olması gerektiğini vurguladı. Mesajda, dünya kamuoyuna çağrıda bulunularak, "Artık kimse yaşananları bilmediğini iddia edemez. İnsanlığın bugün tek görevi, Filistin halkına yönelik soykırımı durdurmaktır" denildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (23)

Haber YorumlarıÖmer:

DÜNYA LİDERİ REİS'DEN ŞİDDETLİ KINAMA BEKLİYORUZ.

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

CHP gelirse "KUDÜS DÜŞER, GAZZE DÜŞER" diyen SAHTEKÂR YALANCI "KARGA" nerede ???......... VAR MI TARİHTE, ONUN GİBİ BİR YALANCI, SAHTEKÂR ???........

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıDeniz Salman:

kınayınca israilde utanıyor yaw reis ancak lafta kalıyor sadece cumhurbaşkanı ve resmi evraklı personel diyelim

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

CHP gelirse "KUDÜS DÜŞER, GAZZE DÜŞER" diyen SAHTEKÂR YALANCI "KARGA" nerede ???....... VAR MI TARİHTE, ONUN GİBİ BİR YALANCI SAHTEKÂR ???.........

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHasan Turk:

Recep ve kullari gazzenin yaninda kainatin sahibi sigirlari dunyaya hukmediyor

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme72
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhalil er:

Bu nasıl bir yorum ,adam akıllı türkçeyi düzgün kullanarak yorum yapsana. Kainatın sahibi olan Allahtır ve gazze halkının ,kullarının yanındadır.Dünyaya zülmeden ise katil,kafir israildir.Allah toplulukları sınava tabi tutar.Başaracaklar mı yoksa şaşacaklar mı?Yada en azından bu yolda ne yapacak diye bu da insanın iradesi ile kaderini çizmesidir. İnsan iradesi bir zülüm var.Elbet cezasını çekecektir. Kimde bu zülme ortak olmadan karınca misali gücü yettiğince karşısında durursa sorumlu değildir.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSpectrum:

Öldükten 100 yıl sonra bile gönüllerde isen o zaman lidersindir. Şimdikiler lider falan değil, sadece kukla

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, Hollanda, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi 2 YILDIR İsrail'e yardım ederken... 2 YILDIR Türkiye'nin Filistin'e "ASKERÎ YARDIM" yapmasını KİM ENGELLİYOR ?..... CEVAP : "RECEP" ENGELLİYOR (YAHUDİLERİN MADALYA VERDİĞİ "RECEP")...... Herkese hatırlatırım ki Yemen'deki HUSİLER, Filistin'deki Müslüman kardeşlerimize yardım etmek için, İsrail'e karşı SAVAŞA GİRDİLER.... Ama "RECEP", OTURMUŞ SEYREDİYOR !!!..... 2 YILDIR "OTURMUŞ SEYREDİYOR" !!!.....

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

itlere ses çıkarmayan insan değildir hayvan da değildir, hayvanda bile vicdan olur. nefes alan mahluktan başka bir şey olamaz

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli:

Doğru hisse senetlerine yatırım yapmak her şey değil, ancak doğru bir yatırım stratejisiyle çalışmak, yatırımınızdan büyük kazanç elde etmenin en iyi yoludur. Prof. Limudia'nın yatırım sinyalleri ve platformu, bu yılın başından beri bana çok yardımcı oldu. Mevcut portföyüm 485.000 doların üzerinde. Kendisine Telegram üzerinden (mudiatrading) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP'den dikkat çeken Selahattin Demirtaş çıkışı

MHP'nin ağır topundan dikkat çeken Selahattin Demirtaş çıkışı
Bankaların yarışı emekliye yaradı! Promosyon tutarı katlandı

Bankaların yarışı emekliye yaradı! Promosyon tutarı katlandı
Genelkurmay Başkanı'nın Özgür Özel'e açtığı dava reddedildi

Genelkurmay Başkanı'ndan Özel'e dava! Mahkeme kararını verdi
Sürpriz takım 2'de 2 yaptı, tüm hesaplar değişti! İşte Şampiyonlar Ligi'nden puan durumu

Tüm hesaplar değişti! İşte Şampiyonlar Ligi'nden puan durumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.