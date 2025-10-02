Tüm gemilerle irtibat kesildi, alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı

Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde paylaşılan takip sistemine göre, İsrail donanması unsurları, Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun gemilerini yasa dışı şekilde ele geçirmeyi sürdürüyor. Takip sistemindeki verilerde, İsrail'in Gazze'ye giden 44 gemiden 21 gemiyi yasa dışı olarak ele geçirdiği ve 19'unu da ele geçirdiğinin varsayıldığı belirtildi.

İŞTE İSRAİL'İN SALDIRDIĞI GEMİLERİN İSİMLERİ

İsrail'in "durdurduğu" belirtilen gemilerin isimleri Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar, Oxygono, Free Willy, Jeannot III olarak açıklandı.

ELE GEÇİRİLEN GEMİLER BELLİ OLDU

Ele geçirildiği varsayılan gemilerin isimlerinin de Adagio, Ahed Tamimi, Allakatalla, Amsterdam, Australe, Catalina, Estrella Y Manuel, Fair Lady, Inana, Mango, Maria Cristina, Meteque, MiaMia, Mikeno, Ohwayla, Paola I, Pavlos Fyssas, Selvaggia, Vangelis Pissias-Asser et Ayssel, Wahoo olduğu belirtiliyor.

SALDIRI DÜZENLENEN GEMİLERDEKİ AKTİVİSTLER

Filo'nun internet sitesinden aktarılan canlı yayında, Captain Nikos gemisindeki aktivistlerin alıkonulmasının ardından silahlı İsrail askerlerinin gemiye girdiği anlar paylaşıldı. Küresel Sumud Filosu'nun ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından Filo Sözcüsü Saif Abukeshek'in İsrail'in alıkoyduğu aktivistlere ilişkin görüntülü açıklamasına yer verildi.

Abukeshek, İsrail'in saldırdığı gemilerdeki aktivistleri şu şekilde paylaştı: "30'u İspanyol, 22 İtalyan, 25 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD'li, 7 Almanyalı, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3 Yeni Zelandalı, 3 Faslı, 3 Ürdünlü, 3 Polonyalı, 3 Portekizli, 3 Meksikalı, 2 Kuveytli, 2 Kolombiyalı, 2 Arjantinli, 2 İsviçreli, 1 Çekyalı, 1 Moritanyalı, 1 Avusturyalı, 1 Bulgaristanlı, 1 Avustralyalı, 1 Sırp, 1 Belçikalı, 1 Bahreynli, 1 Danimarkalı, 1 Hollandalı, 1 Finlandiyalı, 1 Güney Afrikalı ve 1 Slovakyalı."

TÜM GEMİLERLE İRTİBAT KESİLDİ

Küresel Sumud Filosu organizatörlerinden yapılan açıklamada, filodaki tüm gemilerle irtibatın kesildiği belirtildi. Mikeno ve Fair Lady gemilerine İsrail müdahalesinin ardından alıkonulan Türk aktivistlerin sayısının 37'ye yükseldiği ve aktivistlerin, İsrail'in Aşdod Limanı'na götürüldüğü kaydedildi.

AÇLIK GREVİNE BAŞLADILAR

Öte yandan Uluslararası sularda Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırının ardından İsrail'in yasa dışı şekilde alıkoyduğu gemilerde bulunan Yunanistan vatandaşı Takis Politis, bazı aktivistlerle birlikte açlık grevine başladığını duyurdu. Politis'in, İsrail'in kendisini yasa dışı şekilde alıkoymasından önce kaleme aldığı mesaj, kardeşi tarafından ABD merkezli Meta şirketine ait sosyal medya platformu Facebook'taki hesabından paylaşıldı.

Mesajda, açlık grevinin hem Filistin halkıyla dayanışma hem de uluslararası sularda gerçekleşen yasa dışı alıkoymaya karşı bir protesto amacı taşıdığı belirtilerek, aktivistlerin, özgür kalana kadar grevi sürdüreceği ifade edildi.

"Bizim maruz kaldığımız gözaltı, Filistinlilerin yaşadıklarıyla kıyaslanamaz" diyen Politis, uluslararası dayanışma hareketlerinin esas hedefinin, Gazze'de yaşananların sona ermesi olması gerektiğini vurguladı. Mesajda, dünya kamuoyuna çağrıda bulunularak, "Artık kimse yaşananları bilmediğini iddia edemez. İnsanlığın bugün tek görevi, Filistin halkına yönelik soykırımı durdurmaktır" denildi.