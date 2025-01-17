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TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

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TSK, Suriye'deki Tişrin Barajı çevresindeki terör unsurlarına yönelik hava harekatları düzenledi. Terör örgütü PKK/YPG'ye ait araçlar Türk SİHA'ları tarafından tam isabetle vurulurken terör örgütü PKK/PYD/YPG elebaşı Salih Müslim operasyonlara isyan ederek çok ağır kayıplar verdiklerini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de Tişrin Barajı çevresinde bulunan terör örgütü PKK/ Ypg'li teröristlere ait araçları vurdu. Siha'ların hedef aldığı araçlar alevler içinde kalırken çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

KARA PROPAGANDA SÜRÜYOR

Öte yandan terör örgütü PKK/PYD/YPGelebaşı Salih Müslim, Tişrin Barajı'nda şimdiye kadar fazla sayıda kayıpları olduğunu, bu kayıpların Türkiye'nin SİHA saldırıları sonucunda olduğunu söyledi. Terör örgütü ise sivillerin öldürüldüğüne yönelik propagandasından vazgeçmiş değil.

TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

SURİYE'DE YENİ DÖNEM

27 Kasım'da başlayan Beşar Esad'a karşı yürüyüş 8 Aralık'ta başkent Şam'ın kontrol altına alınmasıyla sona ermişti. Halep, Hama, Humus ve Şam'a yapılan yürüşüş sırasında ülke terör unsurlarından da temizlenmişti. Bu çerçevede Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor gibi kritik sahalar Suriye Milli Ordusu tarafından terörden arındırıldı. Şimdi sırada Ayne el-Arab, Rakka, Haseke ve Kamışlı gibi noktalar var.

TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Yerel halkın terör örgütü PKK/YPG'ye tepkisi de devam ediyor. Gücünü devrik Esed rejiminden, ABD'den, Rusya'dan ve İran'dan alan teröristler yerel halk tarafından istenmiyor. Geçtiğimiz hafta Rakka'da halk ayaklanmış ve kent merkezinde toplanarak taşlı saldırıyla terör örgütünü protesto etmişti.

Örgütün kentten çıkmasını isteyen halk üzerine PKK/YPG'li teröristler ateş açmıştı. Arap nüfusun yoğun olduğu Rakka, ABD desteğiyle 2017 sonlarında PKK/YPG'li teröristlerce işgal edilmişti. Benzer bir olay Haseke'de de yaşandı. Haseke'de kendilerini protesto eden teröristler halkın üzerine uzun namlulu silahlarla ateş açmış birçok sivilin ölmesine ve yaralanmasına neden olmuştu.

TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıAbdullah Kara:

La bu teröristlere kebap yedirip sınırdan geçirdi ya bizim hükümet.

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Haber Yorumlarımehmet emin günen:

Her kim zulüm sahibi ise Allah onları kahrı perişan etsin.

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Haber YorumlarıMurat Celik:

sn cumhurbaşkanım gerçekten büyüksün Allah yar ve yardımcınız olsun terörist ler yok olacak tır

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme59
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Haber YorumlarıErcan null:

daha durun bu lolosu

Yorum Beğen90
Yorum Beğenme35
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Haber Yorumlarıgökhan eker:

Agir kayiplarimiz var dedigi bolgede vurulan sivillerden su klorlama tesislerinden bahsediyor. Adamin soyledigi konusmayi ben dinledim youtube den

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Haber YorumlarıHikmet Tan:

Nasılmış ağlamak? Bizim şehitlerimizin anne ve babalarının içlerini yaktınız az da siz yanın da anlayın

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Haber YorumlarıMert Güney:

ağlayacaksanız oynamayalım

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Vefa ve Savaş Öztürk te ağlıyormu acaba

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıHALİS ER:

sizin layığınız sarı torbalar

Yorum Beğen28
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Haber Yorumlarımasteng aston:

Mhp liler yasta anladik zaten durumu.

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