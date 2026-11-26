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Sağlık personeline nöbet ücreti ödenmesi için aranan "kesintisiz en az 6 saat" şartı kanundan çıktı. Anayasa Mahkemesi (AYM), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 33. maddesinde yer alan ve ücreti nöbetin kesintisiz 6 saatten az olmamasına bağlayan ibareyi iptal etti. Karar, 26 Kasım 2026 tarihli ve 33442 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

8 Eylül 2026'da oy birliğiyle alınan kararda iptalin yürürlüğe girmesi için ayrı bir tarih belirlenmedi, erteleme öngörülmedi. Karar, ek 33. madde kapsamında nöbet tutan memur ve sözleşmeli sağlık personelini ilgilendiriyor.

HANGİ NÖBETLERİ KAPSIYOR?

Ek 33. madde; yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında tutulan normal, acil ve branş nöbetlerini düzenliyor. Nöbet karşılığında izin kullandırılmayan personele her nöbet saati için ücret ödeniyor.

Ücret, unvana göre belirlenen gösterge rakamının aylık katsayıyla çarpılmasıyla hesaplanıyor. Gösterge uzman tabip, başasistan ve eğitim görevlisi için 150, tabip için 135, diş tabibi ve eczacı için 120. Yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetlerde ücret yüzde 50 artırımlı ödeniyor.

AYM: ÜCRETTE EN KÜÇÜK BİRİM SAAT

Konu, nöbet ücreti talebinin reddedilmesi üzerine açılan davada Diyarbakır 4. İdare Mahkemesi'nin başvurusuyla AYM'ye taşındı. Yüksek Mahkeme, nöbet ücretinin saat üzerinden hesaplandığını, bu nedenle ödeme için nöbetin kesintisiz 6 saat sürmesinin gerekmediğini belirtti.

Kararda, nöbetlerin her defasında 6 saatten kısa sürmesi halinde o ay tutulan nöbetlerin hiçbiri için ücret ödenmemesinin söz konusu olabileceğine dikkat çekildi. Kuralın bu külfete karşılık bir telafi imkânı öngörmediği, sağlık çalışanlarına orantısız külfet yüklediği ve Anayasa'nın 18. maddesine aykırı olduğu sonucuna varıldı.

NÖBET ÜCRETİNDE ÜÇÜNCÜ İPTAL

AYM aynı maddede daha önce iki kuralı iptal etmişti. 25 Ocak 2023'te ücretlendirilecek icap nöbetini ayda 120 saatle sınırlayan kural, 26 Kasım 2025'te ise aile ve toplum sağlığı merkezlerinde 60, diğer yerlerde 130 saati aşan nöbetlere ücret ödenmemesini öngören kural kaldırılmıştı.