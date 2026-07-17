Trump, Çin'i 2020 Seçimlerine Müdahale Etmekle Suçladı, İstihbarat Belgelerini Yayımladı

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Temmuz akşamı yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Çin'i 2020 seçimlerine müdahale etmekle suçladı ve Amerikan seçim sisteminde "şoke edici güvenlik açıkları" bulunduğunu iddia etti.

Trump, Joe Biden'a kaybettiği 2020 seçimlerinde seçmen sahtekârlığı ve yabancı müdahalesine ilişkin temelsiz iddialarını daha önce de kamuoyuyla paylaşmıştı.

ABD'deki ara seçimlere üç aylık bir süre kala yaptığı konuşmada, Pekin'in 2020 seçimini Biden lehine etkilemeye çalıştığı yönündeki iddialarını destekleyen yüzlerce istihbarat dosyasının gizliliğini kaldırdığını söyledi.

ABD istihbarat örgütleri daha önce Çin'in 2020 seçimlerine müdahale etmediği sonucuna varmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise Trump'ın konuşmasına yanıt olarak, Çin'in 2020 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaların "tamamen uydurma" olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Trump'ın iddialarının "kötü niyetli birer karalama" olduğunu ve bunların "uzun zaman önce temelsiz olduğunun kanıtlandığını" söyledi.

Trump konuşmasını yaparken üst düzey ekibinden bazı isimler de yanındaydı ancak gazetecilerin başkana soru sormasına izin verilmedi.

Trump konuşmasında Çin'i, kişisel bilgiler de dahil olmak üzere 220 milyon seçmen kaydını "yasadışı biçimde ele geçirmekle" suçladı.

Trump, 18 eyaletteki seçmen verilerinin "Çin tarafından satın alındığını, çalındığını ya da hacklendiğini" söyledi ve "alarm zillerini çalmaktan sorumlu olanları", bu keşfi hükümet yetkililerine veya Kongre'ye bildirmemekle suçladı.

ABD'deki seçmen verilerinin büyük bölümü kamuya açık. Trump konuşmasında Çin'in bu bilgileri oy verme sistemlerini değiştirmek ya da seçim sonuçlarını etkilemek için kullandığına dair herhangi bir kanıt sunmadı.

İstihbarat belgeleri yayınlandı

Trump'ın konuşması sırasında Beyaz Saray tarafından yüzlerce sayfalık istihbarat belgesi yayımlandı. Fakat bunların birçoğu büyük oranda sansürlenmişti.

Demokratlar ise Trump'ı, başkanlığının geri kalanında Kongre'nin kontrolünü belirleyecek olan Kasım'daki ara seçimlerin güvenliğine ilişkin şüpheler yaratmaya çalışmakla suçladı.

Senato'da Demokratların kıdemli siyasetçilerinden Chuck Schumer, konuşmanın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Açık olalım: Amerika'da liderlerini seçen seçmenlerdir, bunun tersi değil" dedi.

Schumer, "Demokratlar, her Amerikalı seçmenin Donald Trump'tan kaynaklanan engelleme veya müdahale olmaksızın oyunu özgürce kullanabilmesini sağlamak için sonuna kadar mücadele edecek" diye ekledi.

Başkanın açıklamaları, daha önceki ABD istihbarat değerlendirmeleriyle çelişiyor.

ABD Ulusal İstihbarat Konseyi'nin 2021 tarihli raporunda, Çin'in 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmediği konusunda "yüksek güven" bulunduğu belirtilmişti.

Raporda, "Değerlendirmemize göre Çin, müdahale çabaları yürütmedi ve ABD başkanlık seçiminin sonucunu değiştirmeyi amaçlayan etki faaliyetlerini değerlendirmiş olsa da bunları uygulamaya koymadı" denildi.

Raporda bunun muhtemel nedeninin Çin'in, "yakalanması halinde doğacak tepkileri göze alacak kadar avantajlı gördüğü bir seçim sonucu bulunmaması" olduğu ifade edildi.

Anket: Trump'ın onay oranı %37'ye düştü

Trump'ın Beyaz Saray'daki konuşması, Washington Post ile Ipsos tarafından yayımlanan, yaşam maliyeti ve İran'la süren savaş konusunda birçok seçmenin karamsar olduğunu, ayrıca başkanın onay oranının %37'ye düştüğünü gösteren yeni bir anketin ardından geldi.

Trump konuşmasının başka bir bölümünde, ABD'deki oy kullanma makinelerinin Rusya, Çin ve İran dahil yabancı rakiplerin müdahalesine karşı "son derece açık" olduğunu öne sürdü.

ABD seçim altyapısındaki bazı açıklar uzun süredir biliniyor.

Bunların bir kısmı, Trump'ın kazandığı 2016 seçimlerinden sonra giderildi.

ABD istihbarat topluluğu o seçimde Rusya'nın bilgisayar korsanlığı, sosyal medya üzerinden etkileme faaliyetleri ve sahadaki seçim kampanyalarına finansman sağlanmasını içeren koordineli bir seçim müdahalesi yürüttüğünü tespit etmişti.

Trump ayrıca konuşmasında, Michigan'daki kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü bir eyalet soruşturmasının Demokratlarla bağlantılı bir grubun seçmen kaydı sahtekârlığı planını ortaya çıkardığını, ancak zamanaşımı süresi dolmadan önce harekete geçilmesinin FBI tarafından engellendiğini iddia etti.

Trump "Bu para, oyun ve hileydi" dedi ancak oyların veya sayımların değiştirildiğine ya da oy verme makinelerinin hacklendiğine dair herhangi bir kanıt sunmadı.

Ayrıca Trump, İç Güvenlik Bakanlığı'nın oy kullanmak üzere kayıtlı 278 bin vatandaş olmayan kişiyi tespit ettiğini söyledi.

Bu kişilerin herhangi birinin oy kullanıp kullanmadığını veya herhangi bir seçim sonucunu etkileyip etkilemediğini belirtmedi.

Trump'ın istediği yasaya Cumhuriyetçilerden engel

Trump konuşmasının sonunda, posta yoluyla yapılan oy kullanmanın büyük bölümünü yasaklayan, seçmen kaydı için vatandaşlık kanıtı ve oy kullanabilmek için fotoğraflı kimlik şartı getiren SAVE America Act yasasının geçirilmesi çağrısını yineledi.

Bu yasa tasarısı aylardır Senato'da bekliyor.

Trump, Amerikalıları Kongre'deki temsilcilerine bu düzenlemenin kabulünü desteklemeleri yönünde çağrı yapmaya teşvik etti.

Ancak Cumhuriyetçiler Senato'nun uzun süredir uygulanan usullerinden vazgeçmeye istekli olmadığını için bu tür girişimlerin başarıya ulaşması neredeyse imkansız gözüküyor.

Bu konuşmanın Demokratların, Trump'ın yaklaşan ara seçimlerin ve 2028 başkanlık seçimlerinin güvenliğini sorgulatmaya çalıştığı yönündeki kaygılarını yatıştırması pek olası görünmüyor.

Eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Trump'ın açıklamalarından kısa süre önce X'te yaptığı paylaşımda, "Başkan sizin gücünüzden korkuyor ve oyunuzun önemli olmadığına inanmanızı istiyor" dedi.

Harris, "Kasım ayında evde kalmanız için seçim sistemimize olan güveninizi kaybetmenizi istiyor. Amerikan halkının ne kadar memnuniyetsiz olduğunu biliyor ve oy kullanmamanızı sağlamak istiyor" diye ekledi.

Trump konuşmasında ayrıca ABC, NBC ve CNN dahil olmak üzere konuşmasını televizyonda canlı yayımlamayan medya kuruluşlarını hedef aldı ve bunların yayın lisanslarının iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .