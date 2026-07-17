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Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çağlar'dan Salah paylaşımı

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çağlar'dan Salah paylaşımı
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Beşiktaş Futbol A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çağlar, sosyal medya hesabından ismi siyah-beyazlı kulüp ile anılan Muhammed Salah için paylaşım yaptı.

Süper Lig devi Beşiktaş’ın transfer gündeminde bulunan Muhammed Salah'ın geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ'IN SALAH'A TEKLİFİ

Beşiktaş, Liverpool'dan ayrılan ve şu anda boşta olan Mısırlı yıldıza 12 milyon Euro net maaş teklif etti. Başlangıçta 15 milyon Euro talep eden Salah’ın tarafının ise maaş beklentisini 12 milyon Euro’ya düşürdüğü ancak bonuslar dahil toplam paketin 15 milyon Euro seviyesine ulaşmasını istediği aktarıldı. 

1+1 YILLIK PLAN

Sözleşme süresi konusunda 1+1 yıl modeli üzerinde durulurken, opsiyonun belirli sayıda maç sonrası otomatik uzaması gündemde. Görüşmelerde imaj hakları ve forma satışından elde edilecek gelirin yüzdesi gibi ek maddelerin de masada yer aldığı vurgulandı. 

AVUKATI İSTANBUL'DA

Bu gelişmelerin üzerine Muhammed Salah’ın avukatı, sözleşme detaylarını görüşmek üzere İstanbul’a geldi. Bu görüşme, transferin ileri aşamaya geçtiğinin önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi. 

BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİDEN PAYLAŞIM

Son olarak Beşiktaş Futbol A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çağlar da Salah için sürpriz bir paylaşım yaparak taraftarlarını heyecanlandırdı. Ahmet Çağlar, yaptığı paylaşıma ''Salah'' ismini yazarak taraftarlarını sevindirdi. 

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