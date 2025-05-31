Trump'tan karısından tokat yiyen Macron'a ilginç evlilik tavsiyesi: Kapıyı kapalı tut

Trump'tan karısından tokat yiyen Macron'a ilginç evlilik tavsiyesi: Kapıyı kapalı tut
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Trump'tan karısından tokat yiyen Macron'a ilginç evlilik tavsiyesi: Kapıyı kapalı tut
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Amerika Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte tarafından tokatlanmasının ardından ilginç bir evlilik tavsiyesi verdi. Olay, çiftin Vietnam'a yaptığı seyahatte gerçekleşti ve tüm dünyada viral oldu. Trump, bu tuhaf görüntülerle ilgili olarak 'Kapının kapalı kalmasını sağlasın' yanıtını verdi. Bu durum basın toplantısında kahkahalarla karşılandı.

Amerika Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte tarafından tokatlanmasının ardından ilginç bir evlilik tavsiyesi verdi. Geçen hafta Macron'un eşiyle birlikte Vietnam'a yaptığı seyahatte yaşanan olay tüm dünyada viral olmuştu.

Olayın görüntülerinde, çiftin cumhurbaşkanlığı uçağından inmek üzereyken Brigitte'in kocasının yüzüne tokat attığı görülüyordu. Uçağın kapısı açılır açılmaz kameralar bu utanç verici anı yakalamıştı. Macron şoke olmuş bir şekilde hemen dönerek kameralara el sallamış, ardından çift normal davranmaya çalışarak birlikte uçaktan inmişti.

Fox News muhabiri Peter Doocy, Trump'a bu tuhaf görüntülerle ilgili "Dünya lideri olarak dünya liderine evlilik tavsiyeniz var mı?" diye sorduğunda, Trump gülerek "Kapının kapalı kalmasını sağlasın" yanıtını verdi. Bu tavsiyes Oval Ofis'te düzenlenen basın toplantısında kahkahalarla karşılandı.

Üç kez evlenen Trump, Macron hakkında "Bu iyi değildi. Onunla konuştum. O iyi durumda, ikisi de iyi insanlar" şeklinde yorumda bulundu. Toplantıda bulunan Elon Musk da araya girerek kendi morarmış gözünü gösterdi ve 5 yaşındaki oğlu Little X ile şakalaşırken yaralandığını anlattı.

Macron daha sonra çiftin kavga etmediğini, sadece şaka yaptıklarını iddia etse de kimse bu açıklamaya inanmadı. Özellikle Brigitte'in Macron'dan 25 yaş büyük olması ve ikisinin geçmişte öğretmen-öğrenci ilişkisi yaşamış olması bu olayı daha da tartışmalı hale getirdi. Macron 15 yaşındayken tanıştığı Brigitte o dönemde 39 yaşında, evli ve üç çocuk annesi bir drama öğretmeniydi.

Vücut dili uzmanları, Brigitte'in kocasına şakacı olmayan bir şekilde saldırdığını belirtirken, olay Fransız siyasetinde de yankı uyandırdı. Trump'ın verdiği "kapıyı kapalı tut" tavsiyesi ise sosyal medyada gündem oldu.

Trump'tan karısından tokat yiyen Macron'a ilginç evlilik tavsiyesi: Kapıyı kapalı tut

Trump'tan karısından tokat yiyen Macron'a ilginç evlilik tavsiyesi: Kapıyı kapalı tut

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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