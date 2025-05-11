Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız

Putin'in tarihi İstanbul çağrısına Erdoğan'dan ilk yorum
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli

Destici'den idam çağrısı: 2 suç için mutlaka geri getirilmeli
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı

Kontrollü yıkım dedikleri buysa vay vatandaşın haline

Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok

Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump ve Netanyahu'nun ilişkilerinin bozulduğu ve ABD Başkanı'nın hayal kırıklığına uğradığı yönelik haberlerin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan'da Trump ve Prens Selman arasındaki görüşmeye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın da katılacağı iddia edildi. Zirveye Netanyahu'nun davet edilmediği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kritik Orta Doğu turu bu hafta başlıyor. Trump'ın durakları ise Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar olacak.

Filistinli bir kaynak, Suudi Arabistan'da planlanan ve Trump, Prens bin Selman arasındaki görüşmeye sürpriz isimlerin de katılacağını ancak İsrail Başbakanı Binjamin Netanyahu'nun davet edilmediğini bilirdi.

AHMED ŞARA VE MAHMUD ABBAS SÜRPRİZİ

Filistin haber sitesi El-Kuds'a açıklama yapan kaynak, önümüzdeki Salı günü Riyad'da gerçekleşmesi planlanan ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasındaki görüşmenin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı da kapsayacağını belirtti.

TEKLİF PRENS SALMAN'DAN

Kaynak, genişletilmiş bu zirve teklifinin Prens Muhammed bin Selman tarafından sunulduğunu ve Trump'ın da bu teklifi kabul ettiğini ifade etti. Ayrıca Prens bin Salman'ın, Trump'ın bir Filistin devleti kurulmasına yönelik Suudi koşullarını kabul etmesini beklediğini vurguladı.

Kaynak, bu hedefin gerçekleşmesinin Suudi diplomasisi açısından en büyük ve en önemli başarılardan biri olacağını da ekledi.

Haber, İsrail'in Maariv gibi önde gelen yayın organlarında da geniş yer buldu.

TRUMP VE NETANYAHU'NUN ARASI BOZUK

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla iletişimi kesme kararı aldı. İsrail Ordu Radyosu muhabiri Yanir Cozin, X'te yaptığı paylaşımda, Trump'ın bu kararı Netanyahu'nun kendisini manipüle etmeye çalıştığı yönündeki endişeler nedeniyle aldığını yazdı.

Sağ görüşlü gazete Israel Hayom'un haberinde de Trump ve Netanyahu'nun ilişkilerinin bozulduğu ve ABD Başkanı'nın hayal kırıklığının arttığı belirtildi.

Son dönemde ABD'nin İran ile nükleer müzakerelere başlaması ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın görevden alınması da Trump ile Netanyahu'nun ilişkilerinde kırılma yaşandığı şeklinde yorumlanmıştı.

ORTA DOĞU'DA NETANYAHU'SUZ İLERLEYECEK

İsrail basınında Trump'a yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde ABD Başkanı'nın Netanyahu'dan beklediğini alamadığı ve Orta Doğu'da onsuz "adımlar" atmayı planladığı ifade edildi.

Trump'ın planladığı adımlardan birinin, ABD arabulucuğunda uzun süredir gündemde olan İsrail-Suudi Arabistan normalleşmesiyle ilgili olduğu öne sürülüyor.

Jerusalem Post gazetesi çarşamba günü, ABD'li yetkililerle Gazze'de rehin tutulan İsraillilerin aileleri arasında bir görüşme yapıldığını bildirmişti.

Görüşmede ismi açıklanmayan üst düzey ABD'li bir yetkilinin, İsrail'in ateşkes ve rehine anlaşmasının yenilenmesi müzakerelerindeki tutumunu eleştirdiği ve ABD'nin, İsrail olmadan da Suudi Arabistan ile bölgesel bir anlaşmaya varacağını söylediği belirtilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKALEM:

Turupun vaz geçmeyeceği tek kişi Lanetyahudur. Bunların dediklerine inanmamak gerekir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor

Bazı memurluklara yaş sınırı geliyor
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.