Erdoğan'dan kadın gazeteciye: Yavaş, ayakkabıyı önce kurtar
Parti grubundaki konuşmasından sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir basın mensubu arasında ilginç anlar yaşandı. "Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarla görüştüğü iddiası doğru mu?" sorusunu soran kadın gazeteciye Erdoğan'ın gülerek, "Yavaş yavaş ayakkabıyı önce kurtar" yanıtını vermesi dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında yaptığı açıklamalardan sonra gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gazeteciyle yaşadığı sohbet dikkat çekti.
ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU SORUSUNA GÜLDÜREN YANIT
" Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarla görüştüğü iddiası doğru mu?" sorusunu soran kadın gazeteciye Cumhurbaşkanı Erdoğan bambaşka bir yanıt verdi.
Erdoğan, gazeteciye, "Yavaş yavaş ayakkabıyı önce kurtar" dedi. Kameralara yansıyan o anlar gülüşmelere neden oldu.
Kaynak: Haberler.com