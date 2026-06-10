Kısmetse Olur yarışmacısının Ankara cahilliği pes dedirtti

YouTube üzerinden yayınlanan ve her bölümüyle tartışma yaratan fenomen yarışma programı " Kısmetse Olur : Aşkın Gücü", yeni sezon yarışmacılarının diyaloglarıyla gündem olmaya devam ediyor. Programın en genç katılımcısı olan 19 yaşındaki Eftelya Tekçi'nin kameralara yansıyan son görüntüleri, sosyal medyada günün en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi.

"ANKARA'NIN DENİZİ YOK MU? BİLMİYORDUM"

Yarışmacılar arasında başkent üzerine geçen bir sohbet esnasında Eftelya, " Ankara, İstanbul’a benziyor" yorumunda bulundu. Bu benzetme üzerine araya giren başka bir yarışmacının "Denizi yok sadece" demesi ise Eftelya'ya hayatının şokunu yaşattı.

Duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ve adeta donup kalan genç yarışmacı, "Denizi yok mu Ankara’nın? Bilmiyordum bunu" diyerek tepki verdi. Eftelya'nın Türkiye'nin başkenti Ankara'da deniz olmadığını yarışmada tesadüfen öğrendiği bu anlar, kısa sürede kesilerek sosyal medya platformu X'e düştü.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI: BU NE CAHİLLİK

Eftelya'nın coğrafya bilgisinin yetersizliğine dair bu diyalog, sosyal medya kullanıcıları tarafından tiye alındı. Görüntülerin viral olmasıyla birlikte, genç yarışmacının eğitim ve genel kültür seviyesini eleştiren binlerce paylaşım yapıldı.

Sosyal medya platformlarında Eftelya'nın şaşkınlık videosunun altına yapılan dikkat çekici yorumlardan bazıları şöyle oldu:

"Bu yaşa kadar iyi gelmiş, yazık."

"Yok artık, bu ne cahillik!"

"İyi yaşamış bu yaşına kadar cidden."

"Ankara'ya gitmemesine gerek yok, haritaya da mı bakmadı?"

Kaynak: Haberler.com