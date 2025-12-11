Trump'ın sözleri dünya gündeminde: Neden sadece bok çukuru ülkelerden insan alıyoruz?

ABDBaşkanı Donald Trump, Pennsylvania'daki bir konuşma sırasında yıllar önce tartışma yaratan sözlerini ilk kez doğruladı. Ekonomi üzerine yapılması planlanan konuşma, Trump'ın konu dışına çıkmasıyla hızla göç tartışmasına dönüştü.

Trump, "Afganistan, Haiti, Somali ve benzeri birçok 'cehennem gibi' ülkeden gelen Üçüncü Dünya göçünü kalıcı olarak durdurduğumu duyurdum" dediği sırada, kalabalıktan biri "shithole" diye bağırdı. Trump bunun üzerine gülerek, "Onu ben söylemedim, sen söyledin" dedi.

Ancak hemen ardından Trump, geçmişte senatörlerle yaptığı bir toplantıyı ayrıntılı şekilde anlatarak tartışmalı ifadelerini kendisi de tekrar kullandı.

Trump, o toplantıda Demokrat senatörlerin "Bu toplantı tamamen gizli, açık konuşmak istiyoruz" dediğini aktardıktan sonra şöyle devam etti:

"Ben de onlara şöyle söyledim: Neden biz sürekli 'bok çukuru' diye tabir edilen ülkelerden insan alıyoruz? Neden Norveç'ten, İsveç'ten ya da Danimarka'dan birkaç kişi almıyoruz? Birkaç iyi insan gönderin, sakıncası yok değil mi? Ama biz hep Somali gibi sorunlarla dolu, pis, kirli, suç oranı yüksek ülkelerden insan alıyoruz."

Trump toplantının tam tarihini söylemedi, ancak anlattıkları 2018'deki ünlü "bok çukuru ülkeler" tartışmasını başlatan toplantıyla tamamen örtüşüyor. O dönem CNN'in haberinde de Trump'ın Haiti ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri sorguladığı, buna karşılık Norveç gibi ülkelerden daha fazla insan gelmesini istediği belirtilmişti.

Haberde ayrıca bir kaynağın, Trump'ın o toplantıda "Neden bu 'bok çukuru' ülkelerden gelen insanları buraya almak istiyoruz?" dediğini aktardığı ifade edilmişti.