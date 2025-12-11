Haberler

Trump'ın sözleri dünya gündeminde: Neden sadece bok çukuru ülkelerden insan alıyoruz?

Trump'ın sözleri dünya gündeminde: Neden sadece bok çukuru ülkelerden insan alıyoruz?
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania'daki bir konuşmasında geçmişte tartışmalı bir ifade kullanmış olduğunu doğruladı. Trump, 'cehennem gibi' ülkeler olarak nitelendirdiği Afganistan, Haiti ve Somali gibi ülkelerden gelen göçmenleri kabul etmeyeceklerini belirtti. Bu ifadeyi ilk kez bir senatörlerle yapılan toplantıda kullanmıştı. Trump, toplantıda neden Norveç, İsveç veya Danimarka gibi ülkelerden daha fazla insan almadıklarını sorguladığını belirtti.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania'daki bir konuşmada, 2018'deki 'bok çukuru ülkeler' tartışmasını başlatan toplantıda 'Neden biz sürekli bok çukuru diye tabir edilen ülkelerden insan alıyoruz?' dediğini doğruladı.
  • Trump, toplantıda Norveç, İsveç veya Danimarka'dan daha fazla insan alınmasını istediğini, ancak Somali gibi suç oranı yüksek ülkelerden göçü sorguladığını belirtti.
  • Trump, Afganistan, Haiti ve Somali gibi ülkelerden gelen Üçüncü Dünya göçünü kalıcı olarak durdurduğunu duyurdu.

ABDBaşkanı Donald Trump, Pennsylvania'daki bir konuşma sırasında yıllar önce tartışma yaratan sözlerini ilk kez doğruladı. Ekonomi üzerine yapılması planlanan konuşma, Trump'ın konu dışına çıkmasıyla hızla göç tartışmasına dönüştü.

Trump, "Afganistan, Haiti, Somali ve benzeri birçok 'cehennem gibi' ülkeden gelen Üçüncü Dünya göçünü kalıcı olarak durdurduğumu duyurdum" dediği sırada, kalabalıktan biri "shithole" diye bağırdı. Trump bunun üzerine gülerek, "Onu ben söylemedim, sen söyledin" dedi.

Ancak hemen ardından Trump, geçmişte senatörlerle yaptığı bir toplantıyı ayrıntılı şekilde anlatarak tartışmalı ifadelerini kendisi de tekrar kullandı.

Trump, o toplantıda Demokrat senatörlerin "Bu toplantı tamamen gizli, açık konuşmak istiyoruz" dediğini aktardıktan sonra şöyle devam etti:

"Ben de onlara şöyle söyledim: Neden biz sürekli 'bok çukuru' diye tabir edilen ülkelerden insan alıyoruz? Neden Norveç'ten, İsveç'ten ya da Danimarka'dan birkaç kişi almıyoruz? Birkaç iyi insan gönderin, sakıncası yok değil mi? Ama biz hep Somali gibi sorunlarla dolu, pis, kirli, suç oranı yüksek ülkelerden insan alıyoruz."

Trump toplantının tam tarihini söylemedi, ancak anlattıkları 2018'deki ünlü "bok çukuru ülkeler" tartışmasını başlatan toplantıyla tamamen örtüşüyor. O dönem CNN'in haberinde de Trump'ın Haiti ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri sorguladığı, buna karşılık Norveç gibi ülkelerden daha fazla insan gelmesini istediği belirtilmişti.

Haberde ayrıca bir kaynağın, Trump'ın o toplantıda "Neden bu 'bok çukuru' ülkelerden gelen insanları buraya almak istiyoruz?" dediğini aktardığı ifade edilmişti.

Abdullah Teymur
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıLegend ishere:

Ulan sarı çiyan, daltarrak trump isveç norveç danimarka vatandaşı senin memlekete göçermi? Adamlarda nüfus az, kişi başına düşen GSMH yüksek, milletin cebinde para istediklerini alıp istediklerini yiyip içip biniyorlar. Neden abd ye göç etsin. Gelip senin ülkende amelelik ve düşük gelirli işler yapsın. Tam gundi bu sarı kafa

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNecmettin Erbakan:

Amerika bu ulkelerde de revasta. Gocerler yani. Parayi onmeseyen cok insan var. Tabi sen basit islerden bahsetmissin. Onun icinde Polonya'dan, Hirvatistan'dan flan alir. Oralarda da ekonomi cok iyi degil

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıLegend ishere:

Mr Necmettin lütfen açıp Yearbook of Immigration Statistics e bakar mısın. Senin aklındaki Vasıflı iş gücü, doktor, mühendis etc. İsveç Norveç Danimarka gibi ülkelerde bu meslekleri icraa eden kişilerden Abd ye göç oranı çok düşük. Sen bizim ülkeden oraya giden doktorlarla karıştırdın herhalde. Zaten yüksek maaşlı iş fırsatı olunca insanlar değerlendiriyor. Deligöt Trumpın konuşmasında bahsi geçen ülkelerden göçenlerin 99 u zaten mevcut durumundan kurtulmak için göç ediyor.

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarıbirol atess:

bok çukuru ülkelerde yer altı kaynakları yüzünden iç siyasetlerindesiniz ya hep

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
