Trump, Elon Musk'ı sınır dışı etmekle tehdit etti

Trump, Elon Musk'ı sınır dışı etmekle tehdit etti
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ABD Başkanı Donald Trump, vergi indirimi düzenlemesini eleştiren iş insanı Elon Musk'ın elektrikli araç sektöründeki "hakimiyetini" kaybettiği için üzgün olduğunu ancak bundan 'çok daha fazlasını kaybedebileceğini' söyledi. Trump, Musk'ın sınır dışı edilip edilmeyeceğine yönelik soruya ise "Bilmiyorum. Buna bir bakmamız gerekecek" diye cevap verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Trump, Florida'daki göçmen gözaltı merkezini ziyaret etmek üzere Beyaz Saray'dan ayrıldığı sırada gazetecilere konuştu.

"MUSK'I SINIR DIŞI EDEBİLİRİZ"

Trump, arasındaki gerilimin yeniden yeniden arttığı ve Mayıs ayına kadar Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) lideri olarak görev yapan milyarder Elon Musk'ı sınır dışı edip etmeyeceği yönündeki bir soruya, "Bilmiyorum. Buna bir bakmamız gerekecek" şeklinde cevap verdi.

Trump, Elon Musk'ı sınır dışı etmekle tehdit etti

"ELON BUNDAN ÇOK DAHA FAZLASINI KAYBEDEBİLİR"

Trump, Musk'ın vergi indirimi yasa tasarısına karşı çıkma sebebinin, tasarının elektrikli araçlara yönelik desteğe son verilmesi olduğunu söyledi. Trump, "Çok üzgün, ama biliyorsunuz bundan çok daha fazlasını kaybedebilir. Elon bundan çok daha fazlasını kaybedebilir" şeklinde konuştu.

Trump, Elon Musk'ı sınır dışı etmekle tehdit etti

"DOGE, BİR CANAVAR OLARAK GERİ DÖNÜP ELON'U YEMEK ZORUNDA KALABİLİR"

Trump ayrıca, Musk'ın Mayıs ayı sonlarında istifa etmeden önce başkanlığını yaptığı Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) Musk'ın şirketlerinin ABD hükümetinden aldığı teşvikleri kesmeyi düşünebileceğini söyledi.Trump, "DOGE, bir canavar olarak geri dönüp Elon'u yemek zorunda kalabilir." dedi.

Trump, Elon Musk'ı sınır dışı etmekle tehdit etti

TRUMP-MUSK ARASINDAKİ GERİLİM

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın kurucu ortağı ve CEO'su olan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, 2024 seçimlerinde Trump'ın en büyük bağışçısı olmuş ve Mayıs ayına kadar Trump'a en yakım isimler arasında yer almıştı.

Vergi indirimini içeren yasa tasarısı nedeniyle ikili arasında sert bir anlaşmazlık yaşanmış, Musk son günlerde eleştirilerini yineleyerek Cumhuriyetçileri "ABD'yi elektrikli araç ve temiz enerji devriminin ön saflarına taşıma çabalarından vazgeçmekle" suçlamıştı.

Trump, Elon Musk'ı sınır dışı etmekle tehdit etti

Musk son olarak yasa tasarısının kabul edilmesi halinde "Amerika Partisi" adında yeni bir siyasi parti kurulacağını ifade etmişti.

Kaynak: İHA / AA

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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