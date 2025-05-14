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Temiz hava almak istediğini söyleyen yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı

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Çin'de bir yolcu, iniş sonrası 'temiz hava almak istediğini' söyleyerek uçağın acil çıkış kapısını açtı. Bu hareketiyle kabin içinde karışıklığa yol açan yolcu, yaklaşık 20 dakika boyunca diğer yolcuların uçakta beklemesine neden oldu. Yolcu, polis tarafından sorgulanmak üzere uçaktan çıkarıldı. Çin'de uçakta acil çıkış kapısını açmak, 10.000 ila 20.000 sterlin arasında para cezasıyla sonuçlanabilir.

Çin'de yaşanan şaşırtıcı bir olayda, bir yolcu iniş sonrası "temiz hava almak istediğini" söyleyerek uçağın acil çıkış kapısını açtı.

11 Mayıs'ta Changsha'dan Kunming'e giden China Eastern Airlines'a ait MU5828 sefer sayılı uçakta gerçekleşen olay, uçak pistde ilerlerken yaşandı. Bir erkek yolcu aniden acil çıkış kolunu çekerek tahliye kaydırağını açtı.

Görgü tanıkları, adamın oldukça sakin göründüğünü ve sadece temiz hava almak istediğini söylediğini belirtti. Bu beklenmedik hareket kabin içinde karışıklığa neden oldu. Mürettebat durumla ilgilenirken, diğer yolcular yaklaşık 20 dakika boyunca uçakta beklemek zorunda kaldı.

Kimse yaralanmadı, ancak genç erkek yolcu sorgulanmak üzere polis tarafından uçaktan çıkarıldı. Çin'de uçakta acil çıkış kapısını açmak, koşullara göre 10.000 ila 20.000 sterlin (yaklaşık 20.000-40.000 dolar) arasında para cezasıyla sonuçlanabilir.

Bu hafta yaşanan olay, gökyüzünde son zamanlarda meydana gelen tek garip durum değil. Bu yılın başlarında, Şanghay'a giden bir United Airlines uçuşu, pilotun pasaportunu unutması nedeniyle üç saat sonra Kaliforniya'ya geri dönmek zorunda kaldı.

UA Flight 198, Los Angeles'tan Şanghay'a gitmek üzere kalktıktan üç saat sonra pilot pasaportunu unuttuğunu fark etti. Uçak San Francisco'ya yönlendirildi ve yolcular burada yeni bir mürettebatla uçuşlarına devam ettiler. Bu aksilik, uçuşun altı saat gecikmesine ve yolcuların planlarının bozulmasına neden oldu.

Havayolu şirketi, yaşanan rahatsızlık için yolculara yemek fişleri ve tazminat sağladı. Bazı yolcular iş randevularını ertelemek zorunda kalırken, diğerleri Şanghay'a indikten sonra saatlerce yol gitmek zorunda kaldıklarını ve çok yorulduklarını belirtti.

Yolculardan Yang Shuhan, pilotun hatayı anons sisteminden duyurduğunu ve oldukça üzgün göründüğünü söyledi.

Temiz hava almak istediğini söyleyen yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı

Temiz hava almak istediğini söyleyen yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı

Temiz hava almak istediğini söyleyen yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı

Temiz hava almak istediğini söyleyen yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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