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Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esad'ın elinden aldı

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Suriye'de Beşar Esad rejimi karşıtı silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'i ele geçirip bölgedeki ilerleyişini sürdürürken, Özgürlük Şafağı Operasyonu başlatan Suriye Milli Ordusu da dün akşam saatlerinde girdiği Tel Rıfat'taki operasyonlarını sürdürüyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin terör koridoruna engel olmak için başlatılan harekatta 24 köyü teröristlerin elinden kurtaran askeri muhalifler, Halep'in Sefire ilçesini de Esad rejiminin elinden aldı.

Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç terör koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçesindeki ilerleyişine devam ediyor. SMO güçlerinin, Tel Rıfat'ta yuvalanan teröristlerle çatışmaları sürüyor.

Operasyon kapsamında SMO, Tel Rıfat'ın Şevergaelrız, Tennep, Malikiyye, Keffin, Kefernaya, Miskan, El-Cuz, Tatmıraş, Tel İneb, Mezeret Hamad, Zoyan, Maranaz, Algamiyye, Burcelgas, Minnığ, Telaccaz, Harabşems, Kutale, Ayn Dakne, Deyr Cemal ve Zukkebir köyleri, Kuveyris ve Minnığ havaalanları ile Zuyan Tepesi'ni ele geçirdi.

24 KÖY TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KURTARILDI

Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtaran SMO güçleri, örgütün güvenli bölgelerdeki yerleşimleri hedef aldığı saldırıda üs olarak kullandığı Şeale, Radar Şeale ve Neyrebiyye köylerini de terörden arındırdı. Böylece Tel Rıfat'ta bugün ilçe merkezinin yanı sıra 24 köy, terör örgütü PKK/YPG'den kurtarıldı.

Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esed'in elinden aldı

SEFİRE'Yİ REJİMİN ELİNDEN ALDILAR

Öte yandan askeri muhalifler, operasyon kapsamında, Halep kent merkezinin güneydoğusunda Sefire ilçesini Esad rejimi güçlerinden geri aldı.

Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esed'in elinden aldı

ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU

Rejim karşıtı silahlı grupların 27 Kasım'da Halep'e yönelik operasyon başlatmasıyla Suriye rejimi güçleri terör örgütü PKK/YPG'yle işbirliğine girerek bazı bölgeleri örgüte devretti. Fırat Nehri'nin doğusundan Halep bölgesine takviye güçler getiren terör örgütü bu alanları tahkim etmeye başladı.

Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esed'in elinden aldı

Tel Rıfat ile Münbiç arasında terör koridoru kurulması hazırlıkları karşısında Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı. Operasyonda Tel Rıfat ilçesi kuşatıldıktan sonra ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esed'in elinden aldı

PKK/YPG'NİN TEL RIFAT'TAKİ İŞGALİ

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti. Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esed'in elinden aldı

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırı düzenliyordu. Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü PKK/YPG, Beşar Esad rejimi ve destekçileriyle ortak hareket ederek ilçeyi elinde tutmaya çalıştı. Esad rejimi karşıtı silahlı gruplarının Halep kent merkezine 29 Kasım'da girmesinin ardından, rejim güçleri Tel Rıfat'taki unsurlarını çekmişti.

Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esed'in elinden aldı

Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esad'ın elinden aldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıHALİS ER:

Esed den eser kalmamış :)))))) Gördünüz mü Türk ün gücünü

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Haber Yorumlarıs asriyent:

Tekbiiir !!!

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Haber YorumlarıSokrates:

Türkiye yı sokmadılar ama Türkiye de bunları soktu değişen bişey yok Suriye Türkiye nin kontrolüne geçti artık

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Haber YorumlarıZekeriya aydın:

Ardan Zentürk derdi de abartı derdim, Esad'ın ordusu yok. Rusya olmasın 2 hafta dayanamaz Suriye'de. Hava kuvveti sağlansın muhaliflere, Esad kaçar mecbur.

Yorum Beğen36
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Haber Yorumlarıdeniz:

Esed mi?

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Haber YorumlarıSerhat Aydemir:

platinum life başakşehir konut platinumlife ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz

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