TSK'nın Irak ve Suriye'deki görev süresi 3 yıl daha uzatıldı

Güncelleme:
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak ve Suriye'deki görev süresinin 3 yıl uzatılmasına ilişkin tezkere, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM'de kabul edilen tezkere ile, TSK'nın Irak ve Suriye'deki görev süresi 3 yıl daha uzatıldı.

IRAK VE SURİYE TEZKERESİ KABUL EDİLDİ

Lübnan tezkeresinin ardından TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye tezkeresi ile ilgili de kararını verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak ve Suriye'deki görev süresini 3 yıl uzatmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla kabul edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıJY:

IRAK'TA, SURİYE'DE İŞİMİZ NE????? İŞGALCİ ÜLKE GİBİYİZ.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfahri.sahin:

iyiolmuş bütün Oy kullananları Tebrik edrim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
