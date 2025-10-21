TBMM'de kabul edilen tezkere ile, TSK'nın Irak ve Suriye'deki görev süresi 3 yıl daha uzatıldı.

IRAK VE SURİYE TEZKERESİ KABUL EDİLDİ

Lübnan tezkeresinin ardından TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye tezkeresi ile ilgili de kararını verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak ve Suriye'deki görev süresini 3 yıl uzatmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla kabul edildi.

