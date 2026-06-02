Haberler

Bertuğ Yıldırım'ın Galatasaray'a transfer olmak için çok kritik bir şartı var

Bertuğ Yıldırım'ın Galatasaray'a transfer olmak için çok kritik bir şartı var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın transfer görüşmesi yaptığı RAMS Başakşehirli futbolcu Bertuğ Yıldırım, üçüncü forvet olmak istemediğini, böyle bir durum yaşanması durumunda transfere sıcak bakmadığını sarı-kırmızılılara iletti.

Yeni sezon transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'ın gündemine gelen milli golcü Bertuğ Yıldırım, sarı-kırmızılı yönetime transfer olmak için dikkat çeken bir şart sundu. 

ÜÇÜNCÜ FORVET OLMAK İSTEMİYOR

RAMS Başakşehir'de forma bir sezon geçiren Bertuğ Yıldırım, Galatasaray'dan gelen yoğun ilgiye olumlu yaklaşsa da yedek kulübesine hapsolmak istemiyor. Milli futbolcunun sarı-kırmızılı ekibe takımdaki üçüncü forvet olmak istemediğini, böyle bir durum yaşanması durumunda transfere sıcak bakmadığını ilettiği belirtildi. 

GALATASARAY'DAN KARAR BEKLENİYOR

Bu isteğinin üzerine genç oyuncuya Galatasaray cephesinden henüz bir yanıt gelmedi. Sarı-kırmızılıların oyuncu tarafına kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Özgür Özel de kendi MYK'sını toplayacak

Özel'den Kılıçdaroğlu'na karşı yeni hamle! Tarih de saat de belli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolda yürürken lağım kanalına düştü

Hayatının hatasını yaptığı anlar kamerada
Acun Ilıcalı Türkiye'den Premier Lig'e transfer yapacak mı? Bizzat açıkladı

Türk futbolcuları üzen haberi verdi!
Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı! İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş

Lewandowski ile anlaştı! İşte yıldız golcüye 1 yılda vereceği dev maaş
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber

Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
Ne gram, ne çeyrek ne de tam! Altında yatırımcının tercihi ajda bilezik

Ne gram, ne çeyrek ne de tam! Yatırımcıların yeni gözdesi ortaya çıktı
Selahattin Demirtaş'ın son hali

Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı
Arda Güler'in sevgilisini görenler aynı yorumu yapıyor

Dün geceye damga vuran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor