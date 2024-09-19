Tayland'da 64 yaşındaki kadın, mutfakta bulaşık yıkadığı sırada 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı

Tayland'da 64 yaşındaki Arrom Arunroj, evinin dış mutfağında bulaşık yıkarken 4 metrelik bir pitonun saldırısına uğradı. Başta bir kertenkele sandığı yaratık, aslında dev bir yılandı.

Arrom, iki saat boyunca yardım için bağırdı. Komşusu sesini duyup polisi aradı, ancak yardım geldiğinde kadın pitonla dört saattir mücadele ediyordu. Polis, kadını kurtarmak için büyük çaba sarf etti.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan Arrom, "Yılan beni bırakmıyordu. Ölmemi bekliyordu ki beni yesin. Sadece dua ettim ve hayatta kalmaya çalıştım," dedi.

Polis yetkilisi, "Yaşlı kadını 20 kilodan ağır bir piton sıkıyordu. Onu kurtarmak 30 dakikadan fazla sürdü," açıklamasında bulundu.

Ağ pitonları Tayland'da yaygın olmasına rağmen, insanlara saldırmaları nadir görülür. Bu yılanlar zehirli değildir, ancak avlarını sarılarak ve ezerek öldürürler.

Bu olay, son zamanlarda bölgede gerçekleşen benzer piton saldırılarından biridir. Geçen ay Endonezya'da bir kadın, dev bir piton tarafından yutulmuş halde bulunmuştu.