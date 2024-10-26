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Takipçilerini 60 milyon dolar dolandıran ünlü Youtuber tutuklandı

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Tayland'lı ünlü YouTuber Natthamon 'Nutty' Khongchak, 6 binden fazla kişiyi yaklaşık 60 milyon dolar dolandırdıktan sonra yakalandı. Kendini döviz yatırım uzmanı olarak tanıtan ve yüzde 35 getiri vaat eden Khongchak, 2022'de planın ortaya çıkmasıyla kaçtı. İki yıl Endonezya'da saklanan YouTuber, pasaport başvurusunda ulusal marşı söyleyemeyince yakayı ele verdi. Mağdurlar arasında üniversite parası biriktiren bir kişi de var.

Tayland'ın ünlü YouTuber'ı Natthamon "Nutty" Khongchak, binlerce takipçisini yaklaşık 60 milyon dolar dolandırdıktan sonra yakalandı. 32 yaşındaki fenomen, iki yıldır saklandığı Endonezya'da, ulusal marşı söyleyemeyince kimliği ortaya çıktı.

En parlak döneminde 800 bin takipçisi olan Khongchak, kendini döviz yatırım uzmanı olarak tanıtıyordu. Sosyal medyada lüks yaşamını sergileyen videolar paylaşarak insanların güvenini kazanan YouTuber, yüzde 35 hızlı getiri vaadiyle 6 binden fazla kişiyi tuzağına düşürdü.

Dolandırıcılık planı 2022'nin Nisan ayında ortaya çıktı. Yatırımcılar vadedilen getirileri alamadıklarını bildirmeye başladı. Bunun üzerine Khongchak, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "yatırımda hata yaptığını ve tüm parayı kaybettiğini" açıkladı.

Mağdurlardan biri, "Çocuklarımı üniversiteye göndermek için biriktirdiğim 55 milyon dolar kaybettim. Nutty'nin vadettiği paranın bize daha rahat bir yaşam sağlayacağını düşünmüştüm. Şimdi her şeyimi kaybettiğim için endişeden hasta oldum" dedi.

Khongchak, sekreteri ile birlikte önce Malezya'ya, ardından tekneyle ıssız bir Endonezya adasına kaçtı. İki yıl sonra Endonezya pasaportu almak isterken aksanından şüphelenen görevliler, ulusal marş testinde başarısız olunca gerçek kimliğini tespit etti.

Bangkok'a getirilen Khongchak, "Kaçmak niyetinde değildim. Ülkemi utandırdığım için özür dilerim" dedi. Ancak polis, iki milyar Baht'tan (yaklaşık 47 milyon sterlin) fazla zarara yol açan borsa dolandırıcılığı nedeniyle kendisini ve sekreterini tutukladı.

Takipçilerini 60 milyon dolar dolandıran ünlü Youtuber tutuklandı

Takipçilerini 60 milyon dolar dolandıran ünlü Youtuber tutuklandı

Takipçilerini 60 milyon dolar dolandıran ünlü Youtuber tutuklandı

Takipçilerini 60 milyon dolar dolandıran ünlü Youtuber tutuklandı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Sosyal Medya Endonezya Teknoloji 3-sayfa Tayland Dünya Döviz Suç

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Yorumlar (1)

Metin Korkmaz:

ne var bunda bizim chpk li karda soyleyemiyor istiklal marşı ni

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