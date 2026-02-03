Haberler

Tahran'daki bir çarşıda yangın çıktı: 200 dükkan küle döndü

Güncelleme:
İran'ın başkenti Tahran'daki Cennetabad bölgesinde bulunan Cennet Çarşısı'nda yangın çıktı. Yangında 200 dükkan tamamen küle döndü.

  • Tahran'da bir çarşıda çıkan yangında 200 dükkan tamamen yandı.
  • Yangın, Niyayesh-Cennetabad Kavşağı'nda bulunan bir pazaryerinde meydana geldi.
  • Yangın, yaklaşık 3 bin metrekare büyüklüğünde bir hangarı tamamen yok etti.

İran'ın başkenti Tahran'daki bir çarşıda çıkan büyük yangında 200 iş yeri tamamen yandı.

TAHRAN'DAKİ ÇARŞIDA DEV YANGIN

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na konuşan Tahran İtfaiyesi Sözcüsü Celal Meleki, olaya ilişkin bilgi verdi.

Meleki, "Yangın, Niyayesh–Cennetabad Kavşağı'nda bulunan bir pazaryerinde meydana geldi. İlk dakikalarda 5 itfaiye istasyonu bölgeye sevk edildi." dedi.

3 BİN METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDE

Yaklaşık 3 bin metrekare büyüklüğünde, farklı stantlarla dolu ve büyük ölçüde yanıcı malzemelerden inşa edilmiş bir hangarın tamamen alevlere teslim olduğunu, olay yerinden yoğun duman yükseldiğini belirten Meleki, yangına birden fazla noktadan müdahalenin başlatıldığını söyledi.

200 DÜKKAN TAMAMEN YANDI

Yangının kontrol altına alındığını aktaran İranlı yetkili, çarşıda bulunan 200 dükkanın tamamen yandığını belirtti. Meleki, yaralı sayısı ve olası can kayıplarına ilişkin henüz net bir bilginin bulunmadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya
