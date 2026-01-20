Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi

Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Kara Kozak Köyü'nü YPG'den kurtardı.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ YPG'DEN TEMİZLENDİ

YPG terör örgütü, Suriye'de hükümet ile ateşkeste anlaşırken, Suriye ordusunun ilerleyişi devam ediyor. Suriye ordusu son olarak Türkiye için tarihi önemi olan bir bölgeyi YPG'den temizledi. Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Kara Kozak Köyü'nü Suriye ordusu YPG'den kurtardı. Köydeki Caber Kalesi'nde Suriye ordusu kontrolü ele aldı.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ'NİN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ

Suriye sınırları içerisindeki Süleyman Şah Türbesi, 1921 yılında imzalanan Ankara Antlaşması ve 1923 tarihli Lozan Antlaşması uyarınca Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi sınırları dışındaki tek ekslav (vatan toprağı) olma özelliğini taşıyan, uluslararası hukukla tescillenmiş manevi ve siyasi bir semboldür.

Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Şah'ın naşını barındırması nedeniyle Türk tarihi ve kimliği için derin bir kültürel mirası temsil ederken; üzerinde Türk bayrağının dalgalanması ve Türk askerleri tarafından korunması, Türkiye'nin egemenlik haklarının ve sınır ötesindeki tarihsel devamlılığının bir nişanesidir.

ŞAH FIRAT OPERASYONUYLA NAKLEDİLMİŞTİ

Süleyman Şah Türbesi, ilk olarak Caber Kalesi'ndeyken baraj suları nedeniyle 1975'te Karakozak'a taşınmış; 2015 yılında ise Suriye iç savaşı kaynaklı güvenlik tehditleri sebebiyle "Şah Fırat" operasyonuyla Türkiye sınırına çok yakın mesafedeki Eşme köyüne nakledilmiştir. Bu süreçlerde yer değişse de türbenin Türk toprağı olma statüsü ve uluslararası antlaşmalardan doğan egemenlik hakları korunmuştur.