Haberler

Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi

Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi Haber Videosunu İzle
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Kara Kozak Köyü'nü YPG'den temizledi. Köydeki Caber Kalesi'nde Suriye ordusu kontrolü sağladı. Süleyman Şah Türbesi, Türkiye'nin ülke sınırları dışındaki tek toprağı olma özelliğini taşıyor.

Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Kara Kozak Köyü'nü YPG'den kurtardı.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ YPG'DEN TEMİZLENDİ

YPG terör örgütü, Suriye'de hükümet ile ateşkeste anlaşırken, Suriye ordusunun ilerleyişi devam ediyor. Suriye ordusu son olarak Türkiye için tarihi önemi olan bir bölgeyi YPG'den temizledi. Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Kara Kozak Köyü'nü Suriye ordusu YPG'den kurtardı. Köydeki Caber Kalesi'nde Suriye ordusu kontrolü ele aldı.

Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ'NİN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ

Suriye sınırları içerisindeki Süleyman Şah Türbesi, 1921 yılında imzalanan Ankara Antlaşması ve 1923 tarihli Lozan Antlaşması uyarınca Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi sınırları dışındaki tek ekslav (vatan toprağı) olma özelliğini taşıyan, uluslararası hukukla tescillenmiş manevi ve siyasi bir semboldür.

Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi

Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Şah'ın naşını barındırması nedeniyle Türk tarihi ve kimliği için derin bir kültürel mirası temsil ederken; üzerinde Türk bayrağının dalgalanması ve Türk askerleri tarafından korunması, Türkiye'nin egemenlik haklarının ve sınır ötesindeki tarihsel devamlılığının bir nişanesidir.

ŞAH FIRAT OPERASYONUYLA NAKLEDİLMİŞTİ

Süleyman Şah Türbesi, ilk olarak Caber Kalesi'ndeyken baraj suları nedeniyle 1975'te Karakozak'a taşınmış; 2015 yılında ise Suriye iç savaşı kaynaklı güvenlik tehditleri sebebiyle "Şah Fırat" operasyonuyla Türkiye sınırına çok yakın mesafedeki Eşme köyüne nakledilmiştir. Bu süreçlerde yer değişse de türbenin Türk toprağı olma statüsü ve uluslararası antlaşmalardan doğan egemenlik hakları korunmuştur.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

ypg bitmiştir

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı

Otoparkta şakalaşma kanlı bitti! Arkadaşını yok yere hayattan kopardı
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
Komutandan uyuşturucu çalan askerlere dondurucu soğukta insanlık dışı ceza

Komutandan uyuşturucu çalan askerlere insanlık dışı ceza
Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı

Otoparkta şakalaşma kanlı bitti! Arkadaşını yok yere hayattan kopardı
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Sosyal medyada görür görmez gurbetteki akrabalarını aradı, onlarca farklı türünü getirtti

Sosyal medyada görür görmez gurbetteki akrabalarını aradı