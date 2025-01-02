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Suriye'nin yeni lideri Şara, SDG lideri Mazlum Abdi ile görüştü

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ABD destekli SDG'nin siyasi kanadının Washington temsilcisi Bessam İshak, SDG ve HTŞ arasında olumlu geçen bir dizi görüşme gerçekleştiğini belirtti. İshak, SDG lideri Mazlum Abdi'nin Şam'da yeni Suriye yönetimin fiili başkanı Ahmed eş-Şara ile bir toplantı gerçekleştirdiğini ve askeri konuların ele alındığını ifade etti. İshak, SDG kontrolündeki tüm bölgelerde yeşil Suriye bayrağının göndere çekileceğini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) destekli SDG'nin siyasi kanadının Washington temsilcisi Bessam İshak, Londra merkezli Suudi Arabistan gazetesi Şark-ul Avsat'a verdiği röportajda, SDG ve HTŞ arasında bir dizi görüşme gerçekleştiğini ve bu görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti.

AHMED EŞ-ŞARA, MAZLUM ABDİ İLE GÖRÜŞTÜ

İshak, SDG lideri Mazlum Abdi'nin Şam'da yeni Suriye yönetimin fiili başkanı Ahmed eş- Şara ile pazartesi günü bir toplantı gerçekleştirdiğini de söyledi ve "sadece askeri konuların ele alındığını ve koordinasyon mekanizması ile ortak meselelerin görüşüldüğünü" ifade etti.

SDG KATILMAMIŞTI

Şara geçen hafta Şam'da HTŞ öncülüğünde Esad rejimine karşı savaşan silahlı grupların liderleriyle bir araya gelmiş, bu görüşmeye SDG katılmamıştı. SDG'nin toplantıya katılmamasıyla ilgili olarak İshak, ''SDG toplantıya kendi askeri durumu nedeniyle katılmadı. Ancak kendisiyle (Şara ile) yaptığı son görüşmenin resmi ve ilan edilmiş olması, iki taraf arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözüldüğünün olumlu bir göstergesidir" ifadesini kullandı.

SDG KONTROLÜNDEKİ TÜM BÖLGELERDE YEŞİL SURİYE BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLECEK

Şamdaki görüşmenin dostane bir şekilde gerçekleştiğini kaydeden İshak, ''SDG kontrolündeki tüm bölgelerde yeşil Suriye bayrağının göndere çekileceğini'' ifade etti. Besam İshak, ''koordinasyon ve işbirliği mekanizmasının başından beri en üst düzeyde olduğunu'' söyledi.

HTŞ İLE DOĞRUDAN VE SÜREKLİ TEMAS

Şark-ul Avsat, Suriye'de silahlı grupların aralık ayında Halep'e girmesinin ardından SDG'nin, Tel Rıfat ve çevresinde, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki Kürtlerin güvenliğinin sağlanması için HTŞ ile doğrudan ve sürekli temas halinde olduğunu belirtti.

ABD ve uluslararası koalisyon güçleri tarafından desteklenen Kürt ve Arap güçlerinden oluşan SDG, kuzeyde Rakka vilayetinin merkezi Tabka kentini, Fırat Nehri'nin batısındaki El Kafsa ve Miska kasabalarını, Haseke vilayetinin tamamını ve Deyrizor vilayetinin kuzey doğu kırsalını kontrol ediyor.

Suriye'nin yeni lideri Şara, SDG lideri Mazlum Abdi ile görüştü
Kaynak: ANKA / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAk!f null:

PKK ypg htş tüm silahlı güçler birleşecek çok az kaldı. Türkiye'nin yanında saf tutup ABD ve diğer güçlere karşı savasacaklar. bu yorumumu saklayın. ileride beni arayacaksınız.

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Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

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