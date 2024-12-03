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Tel Rıfat'ta PKK/YPG'li teröristlerin kullandığı tünel ele geçirildi

Tel Rıfat'ta PKK/YPG'li teröristlerin kullandığı tünel ele geçirildi
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Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) ele geçirdiği Tel Rıfat'ın güneyinde yer alan Zuyan köyünde onlarca metre uzunluğundaki terör tüneli tespit edildi. PKK/YPG'li teröristlerce kullanılan tünellerinin belirlenebilen kısmı en az 30 kilometreyi buluyor.

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), PKK/ Ypg'ye yönelik başlattığı "Özgürlük Şafağı Operasyonu" ile Tel Rıfat ilçe merkezinin tamamının kontrolü ele geçirildi.

TERÖRİSTLERCE KULLANILAN TÜNEL BULUNDU

Türkiye sınırına 18 kilometrelik mesafede bulunan Tel Rıfat'ın güneyinde yer alan Zuyan köyünde onlarca metre uzunluğunda olan ve teröristlerce kullanılan tünel tespit edildi. Terör tünellerinin belirlenebilen kısmı en az 30 kilometrelik uzunluğu buluyor. Tünellerin genişliği 1,5 metreye, yüksekliği ise 2,2 metreye erişiyor.

NE OLMUŞTU?

Terör örgütü YPG/PKK, 2016 Şubat'ta Tel Rıfat ve çevresindeki yerleşimleri işgal etmesinin ardından sivil yerleşimlerde ve cephe hatlarında hedef alınmadan kolayca hareket edebilmek için tünel kazma çalışmalarını başlatmıştı. Terör örgütü, işgalinde tuttuğu Tel Rıfat ilçesinde kazdığı tünel ağlarını gizlemek, cephe hatlarına silah taşımak ve muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimleri hedef almak için kullanıyordu.

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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