Üye Girişi
Haberler
Rusya: Esad ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi

Rusya ülkesini terk eden Esad'ın verdiği son talimatı açıkladı

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı

Münbiç operasyonu başladı! Çok sayıda teröristi esir aldılar

 Dışişleri Bakanı Fidan: Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir

"Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler"
Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar

Görüntü infial yarattı, paranın patronundan açıklama geldi

Münbiç'te halk teröristleri taş ve sopalarla kovalamaya başladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Milli Ordusu'nun yüzde 80'ini kontrol altına aldığı Münbiç'te halk, PKK/YPG'li teröristlere karşı ayaklandı. Halk tarafından teröristlerin taş ve sopalarla ilçeden kovalanmaya başladığı görüldü.

Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı 27 Kasım Çarşamba günü geniş çaplı bir saldırı başlatan silahlı muhalif gruplar, 12 gün gibi kısa bir sürede birçok kentin kontrolünü ele geçirdi.

Münbiç'te halk teröristleri taş ve sopalarla kovalamaya başladı

ŞAM ELE GEÇİRİLDİ, BAAS REJİMİ SONA ERDİ

Dün akşam başkent Şam'ı da kontrolünü altına almayı başaran muhalif gruplar, 61 yıllık Baas rejiminin de sonunu getirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ülkeden kaçtı.

Münbiç'te halk teröristleri taş ve sopalarla kovalamaya başladı

SIRADAKİ HEDEF MÜNBİÇ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Suriye Milli Ordusu, terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon başlattı. Güvenlik Kaynakları'ndan yapılan açıklamada "SMO, Münbiç'in yüzde 80'ini kontrol altına aldı" denildi.

Terör örgütlerine müdahalenin havadan ve karadan sürdüğü belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "PKK/YPG'ye karşı verilen mücadelede zafere çok az kalınmıştır. Münbiç'in PKK/YPG'nin elinden alınması için hem havadan hem de karadan müdahaleler sürdürülmektedir. Bütün örgüt unsurları bölgeden temizlenmektedir."

Münbiç'te halk teröristleri taş ve sopalarla kovalamaya başladı

HALK TERÖRİSTLERİ KOVALAMAYA BAŞLADI

Münbiç içinde de Araplar, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı ayaklandı. Tekbir getiren halk, taş ve sopalarla teröristleri ilçeden kovalamaya başladı. Zırhlı araçlardaki teröristlerin de hiçbir karşılık vermeden bölgeden kaçtığı görüldü.

Münbiç'te halk teröristleri taş ve sopalarla kovalamaya başladı

MÜNBİÇ'İN ÖNEMİ

PKK/YPG terör örgütü, ABD ve Rusya'nın sözlerine rağmen Münbiç ilçesini 2016 Mayıs-Ağustos döneminde başlattığı saldırı sonucu ele geçirmişti. ABD tarafından terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından PKK/YPG'lilerin ilçeyi terk edeceği yönünde Türkiye'ye söz verilmiş, ancak bu söz yerine getirilmemişti.

Rusya da 2019 Ekim'de Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt edip teröristlerin ayrıldığını bildirmiş ancak örgüt buradan çıkmamıştı. PKK/YPG'nin Suriye-Irak sınırından başlayarak Suriye'nin batısında ucu Akdeniz'e ulaşacak terör koridoru açma planında Münbiç bölgesi merkezi öneme sahipti. Türkiye, Ağustos 2016'daki Fırat Kalkanı Harekatı'yla Afrin-Tel Rıfat ile Münbiç arasında doğrudan bağlantı kurulması hazırlıklarına darbe indirmişti.

Münbiç'te halk teröristleri taş ve sopalarla kovalamaya başladı
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
img

Görüntü İstanbul'dan! Sınırdan gelen haber sonrası sokağa indiler
img

Esad neden ülkesinden kaçtı? Trump'ın da bir tahmini var
img

Tıpkı bayraktaki gibi! Suriye Milli Takımı'nın logosu da değişti
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMengele:

Türkiyeye gönderin bizim sinirlar acik kontrol yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt:

Afferin, biraz ülkeniz için calisin, teröristleri gebertin

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTuğrul Kademe:

Özgür özel ve eşbaşkan ekrem acilen konvoy yapın münbiç ve ortaklarınızın olduğu diğer bölgelere desteğe gidin tıpkı kayyum atanan mardin'e vs gittiğiniz gibi zira ortaklarınız zor durumda yoksa bidaha dem lilerden oy alamassınız acillll

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDoğrucu:

Müslümanın müslümanı düdüklediği zafer :) ABD sen gerçekten çok yüce büyük bir devletsin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDoğrucu:

ABD MÜSLÜMANLARA TAKMIŞ TASMAYI İSTEDİĞİ GİBİ OYNATIYOR :)) bunada süslümanalr zafer diyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Eyüpspor-Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor Samsunspor geniş maç özeti! KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI HD İZLE | Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki! SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz, HD izleme linki Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Pazartesi okullar tatil edilecek mi? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? 8 Aralık son deprem raporları! EYÜPSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | Bein Sports 2 Eyüpspor Samsunspor maçı frekans bilgileri Sivasspor Galatasaray maçı 11'ler! Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Galatasaray maçı izleme linki var mı? SON DAKİKA: Esad'ın uçağı düştü mü? BEŞAR ESAD NEREDE? Esad kaçtı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.