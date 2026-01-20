Haberler

Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı

Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı
Suriye ile YPG, arasında Haseke için anlaşma sağlandı. Anlaşmanın saat 20.00'de yürürlüğe gireceği açıklanırken, YPG terör örgütüne Haseke'nin entegrasyonu için 4 gün süre tanındı.

Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında Suriye ordusu, şiddetli çatışmaların ardından Ayn el-Arab hattındaki Sırrin beldesine girerken, Haseke ilinin güneyinde terör örgütü YPG/SDG unsurlarıyla şiddetli çatışmalar yaşandı. Bölgede gerilim artarken, beklenen haber geldi.

SURİYE VE YPG, HASEKE İÇİN ANLAŞTI

Suriye yönetimi ve terör örgütü Ypg, Haseke için anlaştı. Anlaşmanın saat 20.00'de yürürlüğe gireceği açıklandı. YPG'ye Haseke'nin entegrasyonu için 4 gün süre tanındı.

AYN EŞ-ARAB HATTI

Ayn el-Arab hattında ise bölgeye Münbiç yönünden, Fırat Nehri üzerinden geçişi sağlayan Karakozak Köprüsü çevresinde askeri hareketlilik sürüyor.

Köprünün başına hakim tepelik alandan ateş açan teröristler, ordunun köprü üzerinden geçişini engelliyor.

Karakozak Köprüsü'nün yaklaşık 10 kilometre güneydoğusunda, Ayn el-Arab ilçe merkezinin de 35 kilometre güneyinde kalan Sırrin beldesinde yaşanan şiddetli çatışmaların ardından ise ordu birlikleri beldeye girdi.

Sırrin beldesinde şiddetli çatışmalar devam ederken ordu kontrolü sağlamaya çalışıyor.

18 OCAK MUTABAKATI

Suriye ordusu, Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan anlaşma kapsamında Haseke ve Ayn el-Arab'ın kontrolünü almak için ilerleyişini sürdürmüştü.

Şam yönetimiyle, terör örgütü YPG/SDG arasında 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nda terör örgütünün işgalindeki Haseke ilinde bulunan tüm sivil kurumların, Suriye devletinin kurumları ve idari yapılarına entegre edilmesi öngörülüyor.

Anlaşmada ayrıca, Ayn el-Arab bölgesinden ağır askeri varlığın çekilmesi, kentin sakinlerinden oluşan bir güvenlik gücünün kurulması ve idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı yerel bir polis teşkilatının kurulmasına dair bir madde yer alıyor.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Dünya
