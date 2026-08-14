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Karabük'te kene 7 yıl sonra can aldı

Karabük'te kene 7 yıl sonra can aldı
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Karabük'ün Eflani ilçesinde 6 Ağustos'tan bu yana Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 61 yaşındaki kişi, yaşamını yitirdi. Ölümün, kentte 2019 yılından bu yana KKKA nedeniyle kayıtlara geçen ilk vaka olduğu öğrenildi.

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Osmanlar köyünde yaşayan 51 yaşındaki N.B.'ye 6 Ağustos'ta kene tutundu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bir süre sonra rahatsızlanması nedeniyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvuran N.B., durumu sağlık ekiplerine anlattı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan adam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

N.B.'nin cenazesi, Eflani Merkez Çarşı Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından N.B'nin naaşı Osmanlar köyü Akbaş Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

7 YIL SONRA İLK ÖLÜM

Karabük'te 2019 yılından sonra KKKA nedeniyle ilk ölümün yaşandığı öğrenildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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