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ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular

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Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı. Bölgede adeta kıskaca alınan teröristlerinin imdadına ise ABD yetişti. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait A-10 savaş uçakları, Deyrizor'da İran destekli milisler ile Suriye Rejimi'ni hedef aldı.

Türkiye'nin yanı başında patlak veren savaş günlerdir sürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında başlayan çatışmada, köşeye sıkışan teröristlerin imdadına ABD yetişti.

ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular

Suriye'nin Halep kent merkezinde Beşşar Esed rejimi karşıtı grupların kuşatmasında kaldıktan sonra bulundukları bölgeyi teslim etmeyi kabul eden PKK/ Ypg'li teröristlerin tahliyesi sırasında ABD yapımı "Humvee" zırhlı araçlar kullandıkları görüldü.

ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular

Rejim karşıtı güçlerin sosyal medyada paylaştıkları görüntülerde, PKK/ Ypg'lilerin Halep kent merkezini konvoylarla terk ederken kullandıkları araçlar arasında, ABD yapımı "Humvee" olarak da bilinen çok sayıda Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçlı Tekerlekli Araç bulunduğu görüldü. Görüntüleri paylaşanlar, örgüt mensuplarının kuşatmada kaldıkları Şeyh Maksud Mahallesi'ni teslim ederek çekilmeyi kabul ettiği ve Rakka ilinde PKK/ Ypg'nin işgalindeki sahalara yol aldıklarını kaydetti.

ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular

DEAŞ İLE MÜCADELE ADI ALTINDA TOPRAK İŞGAL ETTİLER

ABD güçleri, "DEAŞ ile mücadele" gerekçesiyle PKK/ Ypg'li teröristlere çok sayıda zırhlı araç ve askeri teçhizat vermiş ve bu sayede PKK/ Ypg Suriye'de geniş topraklar işgal etmişti. Ancak Türkiye'nin tepkileri karşısında ABD yönetimi "DEAŞ ile mücadelenin" son bulmasıyla bu silahların ve araçların geri alınacağını savunmuştu. Öte yandan Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki PKK/YPG'liler ise "DEAŞ ile mücadele"ye katılmadı. PKK/YPG, muhalif grupların 2016'da Halep kent merkezini rejimden alma girişimlerini sabote etmiş ve o dönem muhaliflerin kuşatılmasına da destek vermişti.

ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular

ABD SAVAŞ UÇAKLAR DEYRİZOR'DA

Öte yandan bölgeden gelen son görüntülerde, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait A-10 savaş uçaklarının Deyrizor'da İran destekli milisler ile Suriye Rejimi'ni hedef aldığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Yine akplileri üzecek haberler gelmiş

Yorum Beğen16
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Haber YorumlarıMazlum Demirel:

Teroristlere karşi sivil halki koruyan Amerikanin kendini daha fazla gostermesi lazim. Muttefiklere sinirsiz hava destegi olmadan oradaki sivilleri terorist htş ve osodan korumak çok zor.

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Haber YorumlarıAli Ant:

Allah dilerse adaletini zalimin eliyle saglar...

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