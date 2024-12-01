Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı

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Beşar Esad rejimine karşı silahlı muhalif gruplarla birlikte harekat başlatan Suriye Milli Ordusu, ilerleyişini sürdürüyor. PKK/YPG terör örgütünün Tel Rıfat-Münbiç koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat merkezine giren muhalifler, son olarak Minnığ Havaalanı'nı ve Ayn Dakne köyünü teröristlerden aldı. Ayrıca PKK'YPG'nin sözde Tel Rıfat sorumlusu terörist de öldürüldü.

Suriye'de başını Heyet Tahrir Şam'ın çektiği silahlı muhalif gruplarla birlikte Beşar Esad rejimine karşı harekete geçen Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/ Ypg'nin Tel Rıfat- Münbiç koridoruna engel olmak için Özgürlük Şafağı operasyonunu başlattı. Tel Rıfat'ı tam kuşatma altına alan SMO, kısa sürede önemli kazanımlar elde etti.

TEL RIFAT'TA MİNNIĞ HAVAALANI TERÖRİSTLERDEN ALINDI

Tel Rıfat şehir merkezine giren SMO, son olarak kritik önemdeki Minnığ Havaalanı'nı PKK/ Ypg'li teröristlerden ele geçirdi. SMO, terör örgütü PKK/ Ypg'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı başlattığı operasyonda SMO askerleri, ilçenin doğu, kuzeydoğu, kuzeybatı ve güney yönlerinde PKK/ Ypg'li teröristlerle çatışarak ilerliyor.

PKK'NIN SÖZDE TEL RIFAT SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonda Tel Rıfat ve çevresinde yaklaşık 850 kilometrelik bir alan kontrol altına alındı. Ayrıca PKK ' Ypg'nin sözde Tel Rıfat sorumlusu terörist de öldürüldü.

Muhalifler, Tel Rıfat'taki Minnığ Havaalanı'nı PKK/YPG terör örgütünden aldı

ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU

Suriye Milli Ordusu, PKK/ Ypg'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmıştı. Rejim karşıtı silahlı grupların Halep'e yönelik operasyonunun başlamasıyla, hakimiyetindeki alanları çok kısa sürede kaybeden Suriye rejim güçleri, söz konusu gruplar karşısında terör örgütü PKK/ Ypg'den destek istemiş, bu durum PKK/ Ypg'ye alan açmıştı.

Muhalifler, Tel Rıfat'taki Minnığ Havaalanı'nı PKK/YPG terör örgütünden aldı

Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/ Ypg güçlerine devretmeye başlamış, Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine gelmiş ve örgüte ait ağır silahlar bölgeye sevk edilmeye başlanmıştı. Terör örgütü PKK/YPG, Suriye rejim güçlerinin, kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını fırsat bilerek Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki Münbiç arasında terör koridoru oluşturma planını devreye sokmuştu.

Muhalifler, Tel Rıfat'taki Minnığ Havaalanı'nı PKK/YPG terör örgütünden aldı

Bunun üzerine SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmıştı. SMO, Rakka-Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturmasına engel olmuştu. SMO, operasyon sırasında askeri uçakların ve hava savunma sistemlerinin bulunduğu Kuveyris Askeri Havaalanı'nı kontrolüne alarak PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç hattını kesmişti. Fırat'ın batısında Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat, 8 yıldır YPG/ Pkk'lı teröristlerin işgalinde.

Muhalifler, Tel Rıfat'taki Minnığ Havaalanı'nı PKK/YPG terör örgütünden aldı

İKİ İLÇEYE DAHA SALDIRIYA GEÇTİLER

Suriye'nin Humus ile Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef'te ABD destekli Suriye Özgür Ordusu, El-Bukemal ve Meyadin ilçelerine saldırı başlattı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye Özgür Ordusu güçleri, Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın El-Bukemal ile Suriye'nin doğusunda Deyrizor iline bağlı Meyadin'e doğru saldırıya geçti. İran destekli gruplar, El-Bukemal ve Meyadin ilçelerini karargah olarak kullanıyordu. Irak'tan da Haşdi Şabi güçleri bu bölgeye sıklıkla girip çıkıyordu.

ABD güçleri, bu ilçelerde birçok kez İran destekli grupları ve rejim güçlerini hedef alan saldırılar düzenlemişti. Suriye Özgür Ordusu, Suriye'deki halk hareketlerinin ardından kurulan ve son olarak Suriye Milli Ordusu adını alan Özgür Suriye Ordusundan (ÖSO) farklı bir yapılanma olarak faaliyet gösteriyor.

TERÖRİSTLERİN TEL RIFAT'TA ÜSLENMESİ

PKK/YPG'li teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti. Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı. Terör örgütü, buradan uzun süredir Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırılar düzenliyor.

Muhalifler, Tel Rıfat'taki Minnığ Havaalanı'nı PKK/YPG terör örgütünden aldı

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti. 29 Kasım'da Halep kent merkezine kadar giren silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirdi.

Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıSokrates:

Türkmen başkan geliyor Katolik Esed sülalesi dewri kapanıyor

Yorum Beğen119
Yorum Beğenme29
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Haber YorumlarıDoğrucu:

Bir terörüst gitmiş diğer tötörüstler gelmiş.. aynı bkun laciverti :))

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme117
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Haber YorumlarıJokerAllame:

ikiside aynı kafa

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme96
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Haber Yorumlarımehmet demirtaş:

hayırlı olsun

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme26
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Haber YorumlarıÇilekli turşu:

Tarih tekerrür ediyor.İnsallah Allah'ın izniyle

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıDoğrucu:

Aynı bkun laciverti gelmiş bk aynı gene

Yorum Beğen10
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Yiyin birbirinizi kimin umrunda ?

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Yorum Beğenme67
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Haber YorumlarıMustafa Cesur:

hey masallah

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme9
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Haber Yorumlarıİlker ÖZKUL:

Şam'dan önce, Münbiç ve Rakka'nın alınması gerekiyor. ABD yi kovmadan Suriye'ye huzur gelmez.

Yorum Beğen58
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Haber Yorumlarıİlyas GÜNEŞ:

Genişletilmiş büyük ortadoğu projesi tam takdir işliyor

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