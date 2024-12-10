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Suriye'de idam edilen mahkumların cesetlerinin ezilmesi için kullanılan demir pres bulundu

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Suriye diktatörü Beşar Esad'ın hapishanesinde isyancılar tarafından korkunç bir işkence aleti olan 'Demir Pres' bulundu. Bu aletin, idam edilen mahkumların cesetlerini ezmekte kullanıldığı düşünülüyor. Devrik Esad rejiminin çöküşünden sonra binlerce mahkum özgürlüğüne kavuştu.

Esad'ın "İnsan Mezbahanesi" Hapishanesinden Korkunç Keşif: İdam Edilenleri Ezmekte Kullanılan 'Demir Pres'

İsyancılar, Suriye diktatörü Beşar Esad'ın korkunç işkence aletlerinden biri olan "Demir Pres"i ortaya çıkardı. Bu alet, "insan mezbahanesi" olarak bilinen hapishanede bulundu ve idam edilen mahkumların cesetlerini ezmek için kullanıldığı düşünülüyor.

Devrik Esad rejiminin çöküşünden sonra binlerce mahkum özgürlüğüne kavuşsa da, hala yeraltındaki gizli hücrelerde mahsur kalan çok sayıda tutuklu bulunuyor. Özellikle Seydnaya Hapishanesi'ndeki durum endişe verici. Son yirmi yılda Esad'ın baskı rejiminin simgesi haline gelen bu hapishane, isyancılar tarafından kurtarıldı.

Şam yetkilileri ve Beyaz Baretliler (Suriye sivil savunma grubu), hala yeraltındaki gizli hücrelerde mahsur kalan tutukluları kurtarmaya çalışıyor. En büyük endişe, havalandırması olmayan bu hücrelerdeki mahkumların boğulma tehlikesi yaşaması. Ayrıca, şifreli elektronik kapılar kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

Kurtarılan mahkumların anlattıkları, hapishanedeki vahşeti gözler önüne seriyor. Beton yataklara zincirlenmiş, açlıktan bitkin düşmüş siyasi tutukluların görüntüleri ortaya çıktı. İnsan hakları örgütleri, bu gizli odaların mahkumları idam edilmeden önce tutuldukları yerler olduğunu belirtiyor.

Özgürlüğüne kavuşanlar arasında dikkat çeken hikayeler var. 33 yıl sonra serbest kalan 61 yaşındaki Süheyl el-Hamvi'nin torunlarına kavuşması ve idam edilmek üzereyken kurtulan 63 yaşındaki Beşar Barhum'un "Bugüne kadar güneşi görmemiştim" sözleri, yaşanan dramı özetliyor.

Mahkumlar, 25 kişilik gruplar halinde, sürekli yere bakma zorunluluğuyla yaşadıklarını, bu yüzden birbirlerinin sadece isimlerini bildiklerini anlatıyor. Esad rejimi döneminde yaklaşık 110.000 muhalidin hapsedildiği ve öldürüldüğü tahmin ediliyor. Binlerce kayıp kişinin akıbeti hala bilinmiyor.

Suriye'de idam edilen mahkumların cesetlerinin ezilmesi için kullanılan demir pres bulundu

Suriye'de idam edilen mahkumların cesetlerinin ezilmesi için kullanılan demir pres bulundu

Suriye'de idam edilen mahkumların cesetlerinin ezilmesi için kullanılan demir pres bulundu

Suriye'de idam edilen mahkumların cesetlerinin ezilmesi için kullanılan demir pres bulundu

Suriye'de idam edilen mahkumların cesetlerinin ezilmesi için kullanılan demir pres bulundu
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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