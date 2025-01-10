Süper gücün çaresizliğini en iyi anlatan fotoğraf

ABD'nin en lüks şehirlerinden biri olan, ABD sinemasının beşiği Hollywood'un bulunduğu Los Angeles günlerden beri yanıyor. Ancak ABD'nin gücü, yangınları söndürmeye yetmiyor. Los Angeles çevresinde etkili olan beş büyük yangın, kurak çöl rüzgârlarının alevleri körüklemesiyle Perşembe günü üçüncü gecesine girdi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Söndürülemeyen yangınlar sonucu 34 bin dönümden fazla alan kül olurken, hasarın 135 milyar doları aştı. En az 10 kişi öldü ve yaklaşık 10 bin yapı kullanılamaz hale geldi. Los Angeles İlçe Şerifi Robert Luna, düzenlediği basın toplantısında, ölü sayısının artmasını beklediğini belirtti.

"İYİ HABERLER BEKLEMİYORUZ"

Şerif Luna, "Bu alanlar adeta bir atom bombasıyla vurulmuş gibi görünüyor. İyi haberler beklemiyoruz, bu sayıların artmasından korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Los Angeles County genelinde beş yangın etkisini sürdürürken, en büyüğü olan Palisades Yangını yalnızca yüzde 6 oranında kontrol altına alınabildi. Bu esnada yangın muslukların depolarındaki suyun bittiği belirtildi. İtfaiye araçları, yangın bölgelerine su taşıdı. Eaton Yangını ise henüz kontrol altına alınamadı. Hava desteğiyle çalışan ekipler, alevlere karşı mücadele ederken bir Kanadalı Super Scooper uçağı, Palisades Yangını yakınlarında bir İHA ile çarpışarak hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan olmadı.

Yangınlar, ünlülerin ve zenginlerin bulunduğu Calabasas yakınlarında yeni bir yangının çıkmasıyla daha da yayıldı. Kenneth Yangını adı verilen bu yangın, birkaç saat içinde 960 dönüm alana ulaştı. Los Angeles County yetkilileri, yanlışlıkla tüm ilçe genelinde bir tahliye bildirimi gönderdi ancak kısa sürede düzeltme yapıldı.

ÇANTAYLA SU, KUTUYLA SÜT

3 gündür süren yangın, uçaklar, helikopterler ve tüm eyaletin itfaiye servisinin mesai yapmasına rağmen azalacağına farklı bölgelere sıçradı. Şehirdeki yangın musluklarında suların bittiği aktarılırken, vatandaş kovalar, torbalar ve çantalarla sular taşıyarak yetersiz kalan itfaiyeye su götürmeye çalıştı.

"İTFAİYECİLER KADIN ÇANTASIYLA SU TAŞIDILAR"

İtfaiyecilerin ise özel çantalar kullanarak daha küçük yangınları söndürmeye çalıştığı görüntüler viral oldu. Sosyal medyada itfaiyeciler için 'kadın çantasıyla su taşıdılar' yorumları yapıldı. Ancak Los Angeles itfaiyesi, bu çantaların su taşımak için özel çantalar olduğunu ve küçük yangınları söndürmek için özellikle kullanıldığını belirtti.

YANGINA VEGAN SÜTLE MÜDAHALE

Bir vatandaşın yangına badem sütü dökmesi ise, krizin ikonik sahnelerinden biri haline geldi. Zenginlerin villalarıyla ünlü olan şehirde yangına yapılan vegan sütlü müdahale, sosyal medyada çok paylaşıldı.

ZARAR 150 MİLYAR DOLAR CİVARINDA

Özel hava tahmin şirketi AccuWeather, yangınların ekonomik zararını 135 ila 150 milyar dolar arasında tahmin etti. ABD'nin toplam yıllık geliri 27 trilyon doları aşarken, hasarın bu kadar büyümesi ve itfaiyenin yetersiz kalan müdahalesi ABD halkının büyük tepkisine neden oldu.

Başkan Joe Biden, federal hükümetin 180 gün boyunca şehrin yeniden inşa masraflarının yüzde 100'ünü karşılayacağını açıkladı. Ancak yangınların hala söndürülememesi, neyin yeniden inşa edileceği sorusunu da getirdi.