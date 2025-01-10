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Süper gücün çaresizliğini en iyi anlatan fotoğraf

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ABD'nin Los Angeles kentinde 7 Ocak'ta başlayan ve kentin birçok bölgesini saran, 10 bin evin zarar gördüğü ve 10 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarla mücadele sürerken bölgeden servis edilen bir fotoğraf büyük ses getirdi. Elindeki vegan sütle yangını söndürmeye çalışan adamın görüntüleri "Süper gücün büyük çaresizliği" şeklinde yorumlandı.

ABD'nin en lüks şehirlerinden biri olan, ABD sinemasının beşiği Hollywood'un bulunduğu Los Angeles günlerden beri yanıyor. Ancak ABD'nin gücü, yangınları söndürmeye yetmiyor. Los Angeles çevresinde etkili olan beş büyük yangın, kurak çöl rüzgârlarının alevleri körüklemesiyle Perşembe günü üçüncü gecesine girdi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Söndürülemeyen yangınlar sonucu 34 bin dönümden fazla alan kül olurken, hasarın 135 milyar doları aştı. En az 10 kişi öldü ve yaklaşık 10 bin yapı kullanılamaz hale geldi. Los Angeles İlçe Şerifi Robert Luna, düzenlediği basın toplantısında, ölü sayısının artmasını beklediğini belirtti.

Süper gücün çaresizliğini en iyi anlatan fotoğraf

"İYİ HABERLER BEKLEMİYORUZ"

Şerif Luna, "Bu alanlar adeta bir atom bombasıyla vurulmuş gibi görünüyor. İyi haberler beklemiyoruz, bu sayıların artmasından korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

Süper gücün çaresizliğini en iyi anlatan fotoğraf

HATA ÜZERİNE HATA

Los Angeles County genelinde beş yangın etkisini sürdürürken, en büyüğü olan Palisades Yangını yalnızca yüzde 6 oranında kontrol altına alınabildi. Bu esnada yangın muslukların depolarındaki suyun bittiği belirtildi. İtfaiye araçları, yangın bölgelerine su taşıdı. Eaton Yangını ise henüz kontrol altına alınamadı. Hava desteğiyle çalışan ekipler, alevlere karşı mücadele ederken bir Kanadalı Super Scooper uçağı, Palisades Yangını yakınlarında bir İHA ile çarpışarak hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan olmadı.

Süper gücün çaresizliğini en iyi anlatan fotoğraf

Yangınlar, ünlülerin ve zenginlerin bulunduğu Calabasas yakınlarında yeni bir yangının çıkmasıyla daha da yayıldı. Kenneth Yangını adı verilen bu yangın, birkaç saat içinde 960 dönüm alana ulaştı. Los Angeles County yetkilileri, yanlışlıkla tüm ilçe genelinde bir tahliye bildirimi gönderdi ancak kısa sürede düzeltme yapıldı.

Süper gücün çaresizliğini en iyi anlatan fotoğraf

ÇANTAYLA SU, KUTUYLA SÜT

3 gündür süren yangın, uçaklar, helikopterler ve tüm eyaletin itfaiye servisinin mesai yapmasına rağmen azalacağına farklı bölgelere sıçradı. Şehirdeki yangın musluklarında suların bittiği aktarılırken, vatandaş kovalar, torbalar ve çantalarla sular taşıyarak yetersiz kalan itfaiyeye su götürmeye çalıştı.

Süper gücün çaresizliğini en iyi anlatan fotoğraf

"İTFAİYECİLER KADIN ÇANTASIYLA SU TAŞIDILAR"

İtfaiyecilerin ise özel çantalar kullanarak daha küçük yangınları söndürmeye çalıştığı görüntüler viral oldu. Sosyal medyada itfaiyeciler için 'kadın çantasıyla su taşıdılar' yorumları yapıldı. Ancak Los Angeles itfaiyesi, bu çantaların su taşımak için özel çantalar olduğunu ve küçük yangınları söndürmek için özellikle kullanıldığını belirtti.

Süper gücün çaresizliğini en iyi anlatan fotoğraf

YANGINA VEGAN SÜTLE MÜDAHALE

Bir vatandaşın yangına badem sütü dökmesi ise, krizin ikonik sahnelerinden biri haline geldi. Zenginlerin villalarıyla ünlü olan şehirde yangına yapılan vegan sütlü müdahale, sosyal medyada çok paylaşıldı.

Süper gücün çaresizliğini en iyi anlatan fotoğraf

ZARAR 150 MİLYAR DOLAR CİVARINDA

Özel hava tahmin şirketi AccuWeather, yangınların ekonomik zararını 135 ila 150 milyar dolar arasında tahmin etti. ABD'nin toplam yıllık geliri 27 trilyon doları aşarken, hasarın bu kadar büyümesi ve itfaiyenin yetersiz kalan müdahalesi ABD halkının büyük tepkisine neden oldu.

Başkan Joe Biden, federal hükümetin 180 gün boyunca şehrin yeniden inşa masraflarının yüzde 100'ünü karşılayacağını açıkladı. Ancak yangınların hala söndürülememesi, neyin yeniden inşa edileceği sorusunu da getirdi.

Süper gücün çaresizliğini en iyi anlatan fotoğraf
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıemre null:

biden gibi bunaklar tüm parayı israile ypg ye aktardığı için halka hizmete para kalmadı abd nin işi gücü savas liderleri savaşlardan vakit bulamiyor ki halka hizmet etsin herkes cumhurbaşkanımiz mi denizin altında Marmarayi yürutsun dağları delip tüneller acsin hadi bizim laikci ünlüler helpamerika paylaşımları yapsinlar durustlerse eger ancak ülkelerini kötülerler

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme15
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Haber Yorumlarıhakan ünal:

Herkesin bir hesabı var, Allah'ın da bir hesabı var, yazık oldu ağaçlara ve oradaki hayvanlara ,,

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıTurhan Cetin:

şimdi zararını suudi arabistan giderir silah alıyorum altında

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMehmet Peksöz:

Demek ki bu kadar zamandır yandığına ve binalara geldiğine göre şehrin her yanı orman. Bizde çok şükür böyle sıkıntı olmaz. Binaları yaparken bütün ağaçları kestiğimiz için

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

HELP U.S.A

Yorum Beğen10
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Haber YorumlarıSer_hat:

Yaw sütün vegan olduğunu nereden anladınız .

Yorum Beğen10
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Haber YorumlarıERKAN ÇAMSARI:

Zenginlik güzel bir şey Biz su bulamıyoruz söndürmeye adamlar sütle söndürüyorlar

Yorum Beğen5
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Haber Yorumlarıhasan canbaz:

HAHAHAHA GAZZERYİ ANLAYIN

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Haber Yorumlarıemre null:

umarım nükleer santrallleri agacsiz bir yede yapmışlardır nukller tesisler yanarsa o tesislerdeki radyasyonlar tüm dünyayı helak eder

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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Ne demişler alma mazlumun ahını çıkar bir yerden

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