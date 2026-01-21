Haberler

Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır

Suriye'nin Karakozak bölgesindeki Süleyman Şah Türbesi terör unsurlarından tamamen temizlenirken, 76. Tümen Komutanı Seyf Polat-Ebubekir türbenin korunmasının "namus borcu" olduğunu vurguladı; bölgede mayın temizliği ve Karakozak Köprüsü'nün güçlendirme çalışmaları sürüyor.

  • Süleyman Şah Türbesi'nin çevresi terör unsurlarından tamamen temizlendi.
  • Süleyman Şah Türbesi, Suriye'nin Halep ili sınırları içerisindeki Karakozak köyünde bulunuyordu.
  • Süleyman Şah Türbesi, Türkiye'nin sınırları dışında sahip olduğu tek toprak parçası olma niteliğini taşıyor.

Suriye'nin Karakozak bölgesinde bulunan Süleyman Şah Türbesi'nin çevresi terör unsurlarından tamamen temizlendi. Bölgeden video paylaşan 76. Tümen Komutanı Seyf Polat-Ebubekir, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'a teşekkür ederek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BURASI TÜRK TOPRAĞIDIR VE ÖYLE KALACAKTIR"

76. Tümen Komutanı Seyf Polat-Ebubekir yayımladığı videoda, "Ben 76. Tümen Komutanı Seyfullah Ebubekir; Sayın MİT Başkanı İbrahim Kalın'a ve onun ekibine ve tüm Türk dünyasına armağan ediyoruz. Süleyman Şah dedemizin türbesi tamamen teröristlerden temizlenmiştir. Bundan sonra burayı korumak bizim için namus borcudur. Burası Türk toprağıdır ve öyle kalacaktır" ifadelerini kullandı.

KARAKOZAK KÖPRÜSÜNE SABOTAJ GİRİŞİMİ

Bölgede yapılan incelemelerde, terör unsurlarının daha önce Karakozak Köprüsü'nü yıkmak amacıyla köprünün Karakozak köyü tarafındaki ayağını patlayıcılarla hedef aldığı, ancak köprünün uç kısmının zayıf da olsa ayakta kaldığı tespit edildi. Suriye ordusunun köprüyü güçlendirme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

MAYIN VE TUZAKLAR TEMİZLENİYOR

Türbe çevresindeki bazı arazilerde tuzaklanmış mayınların çıplak gözle dahi görülebildiği belirtilirken, Suriye ordusunun bölgedeki mayın ve el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirmek için yoğun bir çalışma yürüttüğü aktarıldı.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ'NİN TARİHÇESİ

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi olan Süleyman Şah'ın türbesi, Suriye'nin Halep ili sınırları içerisindeki Karakozak köyünde bulunuyordu. Türkiye ile Fransa arasında 1921 yılında imzalanan Ankara Antlaşması uyarınca bu bölge Türk toprağı kabul edilmiş ve türbede Türk askerlerinin nöbet tutması kararlaştırılmıştı. Bu özelliğiyle Süleyman Şah Türbesi, Türkiye'nin sınırları dışında sahip olduğu tek toprak parçası olma niteliğini taşıyor.

ŞAH FIRAT OPERASYONU VE NAKİL SÜRECİ

2014 yılında Karakozak köyü çevresinde DEAŞ ile Özgür Suriye Ordusu arasında şiddetli çatışmaların başlaması üzerine, Türk Silahlı Kuvvetleri Şah Fırat Operasyonu'nu gerçekleştirilmişti. Operasyon kapsamında Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu, 22 Şubat 2015'te geçici olarak Suriye'de sınıra bitişik Eşme köyü yakınlarına taşınmıştı.

