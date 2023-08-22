Sudan'da Nisan ayında çatışmaların başlamasından bu yana yaklaşık 500 çocuk açlıktan öldü

Sudan'da çıkan çatışmalar nedeniyle açlıktan ölen yaklaşık 500 çocuğun dramı yürekleri dağlıyor. Save the Children, 57 beslenme merkezini kapatmak zorunda kaldı, 31,000 çocuk tedaviye erişemiyor. Ülkedeki çatışmalar 4,000'den fazla cana mal oldu, 4.4 milyon insan evini terk etti. Sudan'ın sağlık sistemi çökmüş durumda.

Ülkenin önde gelen bir yardım grubu Salı günü yaptığı açıklamada, Doğu Afrika ülkesi Sudan'da Nisan ayında çatışmaların patlak vermesinden bu yana yaklaşık 500 çocuğun açlıktan öldüğünü bildirdi. Bu ölümler arasında başkent Hartum'daki hükümet tarafından işletilen bir yetimhanede iki düzine bebek de bulunuyor.

Save the Children, Sudan'da 57 beslenme merkezini kapatmak zorunda kaldığından bu yana en az 31,000 çocuğun yetersiz beslenme ve ilgili hastalıklar için tedaviye erişemediğini belirtti.

Sudan, askeri ve rakip bir paramiliter güç arasındaki aylar süren gerilimlerin Nisan ayında açık çatışmaya dönüşmesiyle kaosa sürüklendi. Çatışma, Hartum ve diğer şehir bölgelerini savaş alanına çevirdi. Birçok yerleşimci su ve elektriksiz yaşarken ülkenin sağlık sistemi neredeyse çökmüş durumda.

" Sudan'da çocukların böyle sayıda açlıktan ölmesini asla beklemiyorduk, ancak bu şimdi gerçeklik haline geldi," diyen Save the Children'ın Sudan Direktörü Arif Noor sözlerine devam etti: "Tamamen önlenebilir bir açlıktan ölümleri gözlemliyoruz."

BM insan hakları ofisi sözcüsü Liz Throssell'e göre Sudan'daki şiddet en az 4,000 kişinin ölümüne neden oldu. Ancak yerel aktivistler ve doktorlar, ölüm sayısının muhtemelen çok daha yüksek olduğunu söylüyor.

Birleşmiş Milletler Göç Ajansı'na göre, 4.4 milyondan fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı, ya Sudan'da daha güvenli bölgelere ya da komşu ülkelere geçti.

Save the Children, Mayıs ve Temmuz ayları arasında özellikle 5 yaş altı çocukların çoğunluğunun olduğu en az 316 çocuğun güney Beyaz Nil ilinde yetersiz beslenme veya ilişkili hastalıklardan öldüğünü bildirdi. Ayrıca son sekiz ay içinde 2,400'ten fazla çocuğun ciddi akut yetersiz beslenme ile hastanelere başvurduğunu ekledi.

Kadarif ilinde, en az 132 çocuk Nisan ve Temmuz ayları arasında hükümet tarafından işletilen Çocuk Hastanesi'nde yetersiz beslenme nedeniyle öldü.

Çatışma, Sudan genelindeki 108 tesisinde beslenme tedavisi için özel gıda stoklarının kritik seviyede azaldığı uyarısında da bulundu.

BM liderliğindeki Kapsamlı Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması, Sudan'daki çatışma ve ekonomik gerilemenin, ülkenin 46 milyonunun üzerindeki nüfusunun %42'sinden fazlasını yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğine sürüklediğini söyledi. Bu kişilerin yaklaşık 6.3 milyonu resmi bir kıtlık sınıflandırmasının bir adım uzağında yaşamaktadır.

Bu arada, paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin stratejik bir tesisini ele geçirmeye çalışırken Khartum'un güneyinde bir askeri kamp etrafında bu hafta çatışmalar yaşandı.

Geçtiğimiz hafta Güney Darfur'un il merkezi Nyala'da da yoğun çatışmalar yaşandı. Darfur bölgesi, çatışmanın en kötü dönemlerinden bazılarını gördü ve çatışma etnik çatışmalara dönüştü.