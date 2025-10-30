Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da El Fasher şehrindeki Suudi Doğum Hastanesi'nde yaşanan katliamda 460 kişi hayatını kaybetti. Bu olay, iki gün içinde paramiliter isyancılar tarafından 2.000'den fazla sivili öldürüldükten hemen sonra meydana geldi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yaptığı açıklamada, El Fasher'in kalan son hastanesi olan bu doğum hastanesinin "ay içinde dördüncü kez saldırıya uğradığını, bir hemşirenin öldüğünü ve üç sağlık çalışanının yaralandığını" bildirdi.

İki gün sonra ise Rapid Support Forces (RSF) adlı paramiliter grup, altı sağlık çalışanı, dört doktor, bir hemşire ve bir eczacıyı kaçırdı. Hastanedeki 460'tan fazla hasta ve refakatçisinin silahla vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Hastaneden gelen görüntüler, enkazın arasında dağılmış cesetleri ve tahrip olmuş ekipmanları ortaya koyuyor. Doktor Suhiba, "Hastanede ameliyat yaparken yoğun bombardıman başladı. Bir havan mermisi binaya isabet etti. Kadının yaraları açıktı ve herkes etrafımda koşuyordu" dedi.

Orduya bağlı Birleşik Kuvvetler, RSF'nin 26-27 Ekim'de 2.000'den fazla silahsız sivili öldürdüğünü, çoğunun kadın, çocuk ve yaşlı olduğunu açıkladı. Uydu görüntüleri, toplu katliamların kanıtlarını gösteriyor; ceset boyutunda nesneler araçların ve RSF'nin şehir çevresine kurduğu kum setlerinin yakınında görüldü.

Yerel aktivistlerin paylaştığı videolarda, RSF militanlarının silahsız sivilleri yere oturtup yakın mesafeden öldürdüğü, bir videoda ise çocuk bir asker tarafından yetişkin bir kişinin infaz edildiği görüldü.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, doğum hastanesi katliamının ardından Sudan'daki askeri çatışmaların derhal sona ermesini istedi. Uluslararası güçler, aylarca süren müzakerelere rağmen çatışmayı durdurmakta zorlanıyor.

RSF lideri Mohammad Hamdan Daglo, ülkenin "barış ya da savaş yoluyla birleşeceğini" belirtti. Günümüzde RSF Batı Sudan'ın büyük kısmını kontrol ederken, düzenli ordu kuzey, doğu ve merkez bölgelerde hakimiyet sağladı.

El Fasher'den kaçan 33.000'den fazla kişi, batıda bulunan Tawila kasabasına sığındı; burada şu anda 650.000'den fazla yerinden edilmiş insan bulunuyor. Sudan'daki savaş, on binlerce ölüme ve milyonlarca kişinin yerinden edilmesine neden oldu.