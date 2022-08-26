Kafatası kırma akımına katılan genç kızın boynu kırıldı

ABD'de yaşayan 16 yaşındaki Sarah Platt, bir hokey turnuvasında arkadaşlarının ısrarıyla kafatası kırma yarışmasına katıldı. Yarışmada hiçbir arkadaşı yara almayan Sarah'ın boyun kemiği kırıldı.

Amerika'da akım olan kafatası kırma yarışması 16 yaşındaki Sarah Platt'in hastanelik etti. Yarışmaya katılmak istemeyen Sarah, kendini bir anda çılgın yarışmanın içinde buldu.

BOYUN KEMİĞİ KIRILDI

Yapılan yarışmada arkadaşları yara almadan kurtulurken, Sarah boynunun üzerine düştükten sonra yaralandı. Omuriliği zedelenen genç kız hastaneye kaldırıldı. Sarah'a müdahale eden doktorlar, genç kadının boynunda ve omurunda üç kemiğin kırıldığını tespit etti.

AKIMIN SONU HÜSRANLA BİTTİ

Sarah, bunun üzerine kafatası yarışması ile ilgili şu şekilde konuştu. "Akım olan bir yarışmaydı. Ben gerçekten katılmak istemedim çünkü incinmek istemedim. İnsanları bunu yapmamaları için daha fazla bilinçlendirmek istiyorum, çünkü birinin incinmesiyle sonu hüsranla bitebilir" dedi.

ARADA BAYILIYOR

Öte yandan Sarah, sağlığına kavuştu. Ancak az da olsa komplikasyonlardan muzdarip ve bu da genç kadının bayılmasına neden olabiliyor.

"ŞANSLI OLANLARDAN BİRİYDİK"

Anne Jane Platt kızının sağlığıyla ilgili şunları söyledi: "Şanslı olanlardan biriydik. Kızım yaşıyor ve yürüyor. Şükürler olsun" dedi.